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Загроза нового фронту в Харківській області: чому війська РФ можуть піти на Борову

Андрій Ганжа
23 червня 2024, 08:00
57
Наступ росіян у районі Борової Харківської області може бути однією із задумок окупантів щодо Куп'янська, ворог прагне форсувати річку Оскіл.
Борова, війська РФ
Окупанти погрожують наступом на Борову з окупованої Луганщини / Колаж: Главред, фото: Борівська сільрада, Генштаб ЗСУ

Останні декілька тижнів активно поширюється інформація про нові плани російських окупантів у Харківській області. Бойові дії, які противник розв'язав на півночі регіону, тривають уже майже півтора місяця, і не призвели до якихось значущих успіхів для ворожих військ. Широкі плацдарми для наступу на Харків або "буферні зони" побудувати їм не вдалося. Бійці Сил оборони поступово відтісняють загарбників у бік державного кордону.

Очевидно, що в такій ситуації росіяни намагаються організувати наступи на інших ділянках фронту. Раніше йшлося про атаки в напрямку Сумської області або в напрямку Золочева та Богодухова на північному заході Харківщини. Тепер війська РФ, імовірно, вносять корективи у свої наміри і можуть спробувати наступати в напрямку Борової з боку окупованої Луганщини, де на лінії Куп'янськ-Лиман вони тримають понад 100 тисяч військових.

Чому війська РФ активізувалися в напрямку Борової, що каже влада, і чого слід очікувати - розбирався Главред.

відео дня

10-тисячне угруповання Росії для наступу на Борову

Аналітики Deep State, які ведуть онлайн-карту бойових дій війни в Україні, опублікували інформацію про те, що на Борівському напрямку, на ділянці від Райгородки до Наводняного, росіяни наростили угруповання чисельністю 10 тис. осіб. На його балансі 450 одиниць озброєння і військової техніки, з яких 200 од. артилерійських систем.

"Росіяни розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 і 144 дивізій, представлених 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових і 2 артилерійських. Крім того, залучені найманці з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "Шторм v", "Чорна мамба", "Фіксики" та "ЧВК Патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14", - зазначили аналітики й додали, що проти ворога там діє Третя штурмова бригада, але сили неспівмірні.

На думку волонтерів, ворог має намір повторити стратегію своєї минулорічної наступальної спроби на цьому напрямку - з виходом на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім на Первомайське-Чернещина.

"Виходячи з цієї ситуації, важливо не повторити торішніх помилок, оскільки рівень управління військами у росіян дещо зріс. Викликає занепокоєння і наявність значної кількості найманців, які в основному використовуються для штурмових, а не оборонних дій", - уточнили аналітики.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки.

Плани росіян щодо Борової

Окупанти активізувалися в напрямку Борової ще з 12 травня, певний час було затишшя, а тепер ворог підтягнув військову техніку і закріпився в лісі, розповів командир штурмового батальйону Третьої штурмової на псевдо "Фока".

Боєць акцентував увагу на тому, що ворог застосовує сили своїх двох дивізій, щоб отримати оперативну перевагу. Противник прагне прорватися до лівого береги річки Оскіл, щоб потім звільнити сили для ударів на інших напрямках.

Найближчим часом росіяни ставлять перед собою завдання окупувати села Первомайське та Чернещина.

"Це (якщо ворог добереться до Оскола, - ред.) уже буде в них оперативний успіх. Це надасть можливість вивільнити велику кількість сил і засобів, які зараз перебувають на нашому напрямку і беруть участь у штурмових діях, і велику кількість ресурсів буде перекинуто на інші напрямки", - сказав "Фока".

Борова
Потенційний план наступу росіян на Борівському напрямку / DeepState

Росія формує ударне угруповання

Військові дали інформацію, згідно з якою ворог формує певне ударне угруповання на Борівському напрямку, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Борівський напрямок розглядали і розглядаємо як потенційно небезпечний, так само як і північ нашої території, так само як і Куп'янський напрямок, і так само відповідно Борівський і Ізюмський, так би мовити, напрямок. Так, дійсно, зараз у нас так само є інформація від наших військових про формування певного ударного угруповання, це не вперше", - сказав чиновник.

Ворог бачить для себе перспективним цей напрямок.

"Це фактично відбувається протягом останнього року, і вони розглядають і фактично всіма своїми діями демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там справді посилюються і атаки, і обстріли тієї ж Борової, й інші населені пункти, які входять до складу цієї громади того напряму", - додав Синєгубов і наголосив, що в районі Борової може бути проведена евакуація дітей.

Олег Синєгубов
Ворог формує певне угруповання в напрямку Борової - Синєгубов / Telegram-канал О. Синєгубов, Харківська ОВА

Які плани в окупантів у напрямку Борової

Концентрація сил і засобів у районі Борової, найімовірніше, вказує на те, що росіяни намагатимуться прорватися, прогнозує військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Якщо розглядати загальну карту, то Борова розташована майже по центру Лимано-Куп'янської осі. Це населений пункт, який не тільки дасть змогу росіянам вийти на лівий берег річки Оскіл, а й, окрім цього, перерізати логістику, яка є вздовж цього берега між Боровою, Синьківкою і Богуславкою, з охопленням і з виходом без форсування на правий берег. І це загальний план росіян щодо контролю лівобережжя річки Оскіл. Вихід на лівобережжя річки Оскіл без виходу на Борову, м'яко кажучи, особливо не світить. Тому вони так акцентують увагу саме на цьому напрямку", - пояснив ситуацію Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Плани ворога зламані - ГУР

Сили оборони зламали плани ворога в напрямку Борової, противник намагається підтягувати резерви, але потужних угруповань поки не формує, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські захисники зламали, втрати в живій силі і техніці значні. Так, він намагається підтягувати резерви, і потенційна загроза залишається, але поки що не йдеться про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації", - запевнив він.

Утім, ворог перекидає свої сили з чутливих напрямків саме до району Борової.

"Однак ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою і небезпечною, ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати, зокрема від ситуації на Сході", - наголосив Юсов.

Росія хоче ускладнити логістику ЗСУ

Росіяни зібрали від Куп'янська до Кремінної, в рамках свого угруповання Захід, до 110 тисяч військових, вважає аналітик Defense Express Сергій Згурець.

Мета ворога - розсікти угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки.

"Противник зараз здійснює наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, не тільки в зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними. Однак усі ділянки фронту певним чином взаємопов'язані. Коли ми говоримо про вісь Куп'янськ-Сватове-Кременна, то ця ділянка для противника тривалий час була і залишається пріоритетною. Адже росіяни хочуть на всій цій ділянці витіснити українські війська за річку Оскіл. Одним з елементів цієї загальної стратегії є накопичення сил ворога в зоні Борової. План РФ - розрізати угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки, і контролювати зону Борової, ускладнивши логістику наших угруповань. Але зараз це лише один із напрямків, де ворог спробує просуватися", - підсумував Згурець.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Борова
На лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна ворог сконцентрував більше 100 тисяч окупантів / DeepState

Окупанти прагнуть захопити Куп'янськ

Плани щодо Борової, ймовірно, слід розуміти як спробу не просто відкрити нову ділянку фронту, а отримати можливість для подальшого просування. Це розвиток харківської операції окупантів.

Якщо дивитися по карті, можна зробити висновок, що один із задумів росіян полягає в тому, щоб просунутися до траси Р79 і попрямувати вздовж річки Оскіл із виходом до Куп'янська-Вузлового, який потрібен супротивнику для перекидання військ на Донбас.

Загроза нового фронту в Харківській області: чому війська РФ можуть піти на Борову
Напрямки удару РФ з Луганської області на Куп'янськ-Вузловий через Борову / DeepState

​У середині травня головнокомандувач Олександр Сирський зазначав, що війська РФ наступають у напрямку Липців і прагнуть захопити Вовчанськ, щоб вийти до Білого Колодязя і розгорнути наступ у тил українським військам. У перспективі це тиск на Куп'янський напрямок із півночі.

Борова
Наступ росіян на Вовчанськ продиктований наміром зайти в тил українського угруповання військ / DeepState

Тому можна зробити висновок, що стратегічне завдання окупантів полягає в тому, щоб у майбутньому, якщо вдасться реалізувати операцію і розвинути "успіх", чинити тиск на Куп'янськ не лише зі сходу, де у них значне угруповання в захопленій Луганській області, а й із півночі (на південь від Вовчанська) і з півдня в напрямку Борової.

Можливо, противник вважає, що якщо вдасться просунутися на всіх цих ділянках фронту, він спробує організувати оточення Куп'янська.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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