Біля ЗАЕС гриміли вибухи: в МАГАТЕ вийшли із заявою щодо нестабільної ситуації

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики розповів, що відбувається на Запорізькій АЕС.

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МАГАТЕ продовжує відстежувати ситуацію на станції / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Енергоатом

Що повідомили в МАГАТЕ:

Команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на ЗАЕС

Ситуація з ядерною безпекою на станції нестабільна

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі 13 березня повідомив про постійні обстріли поблизу Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві пресслужби МАГАТЕ.

За його словами, команда МАГАТЕ чула вибухи на різних відстанях від майданчика, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

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ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Попри це команда агентства продовжує моніторинг ядерної безпеки, в тому числі стану обслуговування об'єктів на Запорізькій АЕС. Зокрема в МАГАТЕ повідомили про ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які залишаються відключеними через бойові дії, на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ.

Також було проведено перевірку рівня води у 12 ставках-охолоджувачах, внаслідок якої було підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у їхньому нинішньому стані зупинки.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії вже не вперше чули гучні вибухи на Запорізькій АЕС. Востаннє повідомлення про вибухи та кулеметні черги зафіксовано у січні 2025 року.

Раніше окупаційні війська країни-агресора Росії неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинялася на межі блекауту.

Міністр енергетики України Герман Галущенко напередодні попереджав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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