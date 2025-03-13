Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Біля ЗАЕС гриміли вибухи: в МАГАТЕ вийшли із заявою щодо нестабільної ситуації

Анна Косик
13 березня 2025, 17:17
447
Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики розповів, що відбувається на Запорізькій АЕС.
ЗАЭС, МАГАТЭ
МАГАТЕ продовжує відстежувати ситуацію на станції / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Енергоатом

Що повідомили в МАГАТЕ:

  • Команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на ЗАЕС
  • Ситуація з ядерною безпекою на станції нестабільна

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі 13 березня повідомив про постійні обстріли поблизу Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві пресслужби МАГАТЕ.

За його словами, команда МАГАТЕ чула вибухи на різних відстанях від майданчика, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

відео дня
Біля ЗАЕС гриміли вибухи: в МАГАТЕ вийшли із заявою щодо нестабільної ситуації
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Попри це команда агентства продовжує моніторинг ядерної безпеки, в тому числі стану обслуговування об'єктів на Запорізькій АЕС. Зокрема в МАГАТЕ повідомили про ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які залишаються відключеними через бойові дії, на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ.

Також було проведено перевірку рівня води у 12 ставках-охолоджувачах, внаслідок якої було підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у їхньому нинішньому стані зупинки.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії вже не вперше чули гучні вибухи на Запорізькій АЕС. Востаннє повідомлення про вибухи та кулеметні черги зафіксовано у січні 2025 року.

Раніше окупаційні війська країни-агресора Росії неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинялася на межі блекауту.

Міністр енергетики України Герман Галущенко напередодні попереджав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

Більше новин:

Що таке МАГАТЕ?

Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область МАГАТЭ Запорізька АЕС ядерна загроза новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

18:22Політика
Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

18:08Війна
"Дві події вирішать все": чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

"Дві події вирішать все": чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

18:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Останні новини

18:22

Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

18:08

Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

18:00

"Дві події вирішать все": чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

17:51

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

17:18

ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди: які території Україна отримає взамінВідео

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - СнєгирьовРосія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов
17:17

Біля ЗАЕС гриміли вибухи: в МАГАТЕ вийшли із заявою щодо нестабільної ситуації

17:07

111-річна жінка розповіла, в чому секрет довголіття: всього дві звички

17:03

Як українські компанії шукають працівників за допомогою ШІ й про популярність віддаленої роботи: майбутнє HR на Alex Polin HR Summit 2025

17:01

Тепер офіційно: Дмитро Комаров зробив заяву про розлучення

Реклама
16:58

2 заборони, які в жодному разі не можна порушувати - прикмети 14 березня

16:55

Секретний син Лукашенка показався в Москві: який він має вигляд

16:50

"Путіну доведеться обирати": в ОП спрогнозували результати переговорів США з РФ

16:42

РФ не вдасться використати Покровськ, як аргумент під час переговорів - експерт

16:12

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують СШАВідео

15:59

Росія посилюватиме тиск: експерт назвав небезпечний напрямок фронтуВідео

15:50

"Найгірший будинок" в околиці став справжньою перлиною: весь ТікТок у захваті

15:22

США не можуть виступати проти ударів ЗСУ по Росії: Шейтельман пояснив чомуЕксклюзив

15:16

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:03

Сили безпілотних систем Збройних Сил України: становлення, розвиток і вплив на сучасну війну

14:47

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Реклама
14:45

Астрономи відкрили аж чотири нові планети: чи є там інопланетне життя

14:44

"Поки насолоджуємося": блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

14:33

США можуть бути причетними до виходу ЗСУ з Курської області - Романюк

14:22

Український військовий розповів, як врятував пораненого хлопця у ВенеціїВідео

14:15

Знають не усі: хто може розраховувати на соціальну допомогу в Україні

13:58

Дочка Путіністки Успенської під кайфом зганьбила матір своєю витівкоюВідео

13:53

Введення Заходом військ в Україну: прогноз перекидання європейських миротворцівВідео

13:19

Поки не укладуть мир: ЗСУ попередили, який задум Путіна втілює армія РФ

13:16

Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

13:04

Коли починається сезон риболовлі в Україні: варто знати, щоб не отримати штраф

13:00

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

12:44

Росіяни перекинули нові резерви через Оскіл: майор назвав напрямок

12:36

Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

12:31

Зірка фільмів "Брат" і путініст Сухоруков потрапив у лікарню з гострим інфарктом

12:12

РФ може відмовитись від перемир'я: в ОП розповіли, чим це обернеться для України

12:02

Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦВідео

11:58

Чи піде РФ на перемир'я і що буде з угодою зі США щодо ресурсів - прогнозВідео

11:43

У Європі обговорюють удари по об'єктах РФ у разі зриву Кремлем перемир'я – AP

11:26

В Україні здорожчала комуналка: за що українцям потрібно платити більше

11:20

Китайський гороскоп на завтра 14 березня: Драконам - суперечки, Бикам - складнощі

Реклама
11:06

Щира турбота про інших: 3 знаки зодіаку, відомі своєю щедрістю

10:59

Коли і як правильно обрізати виноград навесні: усі тонкощі процесу

10:53

Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

10:52

Дуда звернувся до Трампа з приводу "ядерки": чого хоче польський президент

10:42

Вибухи гриміли в шести областях РФ: дрони атакували важливі об'єкти росіян

10:41

Чи повернеться Трамп до підтримки України: Жданов назвав головний нюансВідео

10:23

"Валерій попався": Меладзе потрапив у неприємності в Москві

09:48

Росіяни стратили щонайменше 5 українських військовополонених - Лубінець

09:41

В України закінчилися далекобійні балістичні ракети ATACMS – АР

09:40

РФ виклала США вимоги щодо України: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти