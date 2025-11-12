Рус
"Ворог має чітке завдання": експерт розкрив, куди йдуть окупанти на Запоріжжі

Руслан Іваненко
12 листопада 2025, 18:50
Командування ЗСУ координує дії для стабілізації фронту та мінімізації ризиків прориву ворога.
Ворог нарощує угруповання біля Гуляйполя/ Колаж: Главред, фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ, 21 окрема механізована бригада

Коротко:

  • На Запорізькому напрямку загострилися бої
  • Росіяни намагаються вийти в тил українських військ
  • Ситуація залишається критично напруженою

Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровським. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

Про це повідомив речник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу.

"Ситуація у Запорізькій області склалася надзвичайно складна. Ворог намагається рухатися не просто в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил нашим підрозділам. Ця інформація, на жаль, підтверджується, і очевидні загрози дійсно існують", – зазначив Братчук.

За його словами, просування російських військ на цьому напрямку триває вже кілька місяців, і воно становить серйозну небезпеку для українських позицій.

Цілі російських сил

"Одна з цілей цього просування – створення ворогом безпечного плацдарму на півдні Донеччини, Дніпропетровщині й Запоріжжі, щоб забезпечити собі логістику, мати можливість зосередити велику кількість військ для того, аби планувати наступні операції", – пояснив речник.

Братчук також наголосив, що російські сили не зняли завдання просування у напрямку Степногірська.

"Він буде намагатися зайти у цей населений пункт, спробувати встановити там артилерію відповідного калібру для того, щоб загрожувати південним околицям обласного центру. Це те завдання, яке з росіян очевидно ніхто не знімав і не зніме", – додав він.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

За словами представника "Української добровольчої армії", українське командування має ухвалити рішення для стабілізації ситуації, яка залишається надзвичайно напруженою.

"Найближчим часом побачимо певне емоційне коливання як в інформаційному просторі, так і на полі бою", – припустив Братчук.

Він також зазначив, що протягом кількох днів стане зрозуміло, чи вдасться стабілізувати ситуацію, чи вона поглибиться "зі знаком мінус".

Наступ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що активність російських військ на Запорізькому напрямку свідчить про спробу розширити плацдарм для подальшого наступу.

На його думку, противник прагне створити територію, придатну для розміщення великого угруповання військ, здатного забезпечити дії кількох загальновійськових армій. Це, за словами експерта, може свідчити про підготовку Росії до масштабніших операцій на південному напрямку.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нещодавно, як писав Главред, 11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти жорстко просунулися на двох напрямках у Запорізькій області. Ворог витісняє українські сили. Наші захисники були змушені залишити позиції одразу біля п'яти населених пунктів. Таке рішення було ухвалено через загрозу втрати особового складу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Нагадаємо, військові повідомляли, що російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже кілька сотень. Ворог активізувався на південній околиці та просувався на легкій техніці.

Крім того, ЗСУ відійшли зі своїх позицій у районі Рівнопілля. На Запорізькому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
