РФ не хоче втрачати літаки, тому збільшить кількість артилерійських ударів - розвідка Британії

РФ не хоче ризикувати своєю авіацією / Фото Reuters, Facebook

Міноборони Великої Британії опублікувало свіже зведення щодо ситуації на війні в Україні станом на ранок 17 травня.

Британська розвідка прогнозує, що Росія і далі робитиме ставку на масоване застосування артилерії. Дана тактика стане основною наступу на Донбасі, йдеться в Twitter британського Міноборони.

Як приклад британці наводять Чернігівську область, де під час російського наступу постраждали 3500 будівель, в основному житлових.

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель були зруйновані або пошкоджені під час спроби Росії просунутися до української столиці. 80% збитку нанесено житловим будинкам. Масштаб збитку вказує на готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає це ознакою небажання ризикувати своєю авіацією для нанесення точніших ударів.

"Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей та небажання регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту. Тому в найближчі тижні РФ, ймовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі", - зазначили у розвідці.

Зведення британської розвідки станом на ранок 17 травня / twitter.com/DefenceHQ

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Як повідомляв Главред, вранці 17 травня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.

Також в ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували ракетами кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ і область, а також Харківщина і Львівщина.

У Львівській області вибухів було не менше десяти. Вперше по регіону запустили одночасно так багато ракет.

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