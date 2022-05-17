УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ не хоче втрачати літаки, тому збільшить кількість артилерійських ударів - розвідка Британії

17 травня 2022, 09:57

Окупанти завдаватимуть масованих артилерійських ударів, щоби спробувати відновити темп свого просування на Донбасі.

літаки РФ
РФ не хоче ризикувати своєю авіацією / Фото Reuters, Facebook

Міноборони Великої Британії опублікувало свіже зведення щодо ситуації на війні в Україні станом на ранок 17 травня.

Британська розвідка прогнозує, що Росія і далі робитиме ставку на масоване застосування артилерії. Дана тактика стане основною наступу на Донбасі, йдеться в Twitter британського Міноборони.

Як приклад британці наводять Чернігівську область, де під час російського наступу постраждали 3500 будівель, в основному житлових.

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель були зруйновані або пошкоджені під час спроби Росії просунутися до української столиці. 80% збитку нанесено житловим будинкам. Масштаб збитку вказує на готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає це ознакою небажання ризикувати своєю авіацією для нанесення точніших ударів.

"Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей та небажання регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту. Тому в найближчі тижні РФ, ймовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі", - зазначили у розвідці.

false
Зведення британської розвідки станом на ранок 17 травня / twitter.com/DefenceHQ

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Як повідомляв Главред, вранці 17 травня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.

Також в ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували ракетами кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ і область, а також Харківщина і Львівщина.

У Львівській області вибухів було не менше десяти. Вперше по регіону запустили одночасно так багато ракет.

Інші новини:

viber
війна в Україні обстріли новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Щастя в любові або успіх у всіх справах: трьом знакам пощастить в день місячного затемнення 16 травняЩастя в любові або успіх у всіх справах: трьом знакам пощастить в день місячного затемнення 16 травня "Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022 "Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна принизила Україну в інтерв'ю про Донбас"Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна принизила Україну в інтерв'ю про Донбас "Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихіднийКоли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний
Підтримайте Главред

Останні новини

10:21

"Великій РФ" школярі купують дрони: окупанти трусяться від жаху через поставки зброї в Україну

10:20

Одна з наймасштабніших ракетних атак на Львівщину: Садовий розповів про наслідки нічного обстрілу

09:58

У розвідці розкрили деталі порятунку українських захисників з АзовсталіВідео

09:57

РФ не хоче втрачати літаки, тому збільшить кількість артилерійських ударів - розвідка БританіїВідео

09:45

В РФ заявили про обстріл їхнього прикордонного села – в Україні потролили країну-агресоркуВідео

Реклама
09:43

Паніка в Мелітополі: партизани знищили двох рашистівВідео

09:31

Окупанти вдарили ракетами по Десні: є загиблі та багато поранених

09:18

"Болючі заходи": навіщо Путін хоче затягнути війнуПогляд

09:14

Після перемоги над РФ Україна повинна стати новим Ізраїлем - ГеращенкоВідео

08:59

США передали Україні перші три Мі-17: вертольоти вирушили на фронтВідео

08:45

День вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

08:33

"Наздогнала карма": на Зміїному ЗСУ знищили розвідників-зрадників з СевастополяВідео

08:33

Артилеристи ЗСУ влучним ударом висадили в повітря ворожу гаубицюВідео

08:28

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

08:22

Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2022: Дівам – заздрість, Рибам – обман, Близнюкам - хороші звістки

07:56

Під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм РФ: ворог відступив з втратамиВідео

07:53

На Півдні України знищено склад боєприпасів і три десятки окупантів біля ЧорнобаївкиВідео

07:26

Війська РФ відкинуто на 20 км від Харкова - комбат спецпідрозділу KrakenВідео

06:51

Під ранок окупанти завдали ракетних ударів одразу по трьох областях України: перші подробиці

06:29

Чому Туреччина не хоче пускати Фінляндію і Швецію до НАТОПогляд

Реклама
04:05

Військовий експерт назвав два фактори, які наближають перемогу України у війніВідео

04:02

Сильно змінився: на Олександра Еллерта "наїхали" за відмову від української мови

03:42

Як незручно вийшло: російська Пісня року під загрозою зриву через дефіцит українських артистів

03:10

Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники кішок

03:05

Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову та Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі

02:37

Київ у небезпеці: астролог дав несподіваний прогноз про війну в Україні

02:02

Можете залишитись без грошей: що категорично не можна зберігати в гаманці

01:32

Експерт пояснив, як і чому росіяни змінили методи війни проти ЗСУ

00:51

Прикмети на 17 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

Перемога України на Євробаченні: Сосєдов помарив про фашизм і прокоментував перемогу Kalush Orchestra

00:35

Литовська конкурсантка емоційно відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні-2022

00:26

Евакуація військових із Азовсталі: вивезли понад 200 осіб, їх обміняютьВідео

00:16

У Бучі художниця "перетворює" отвори від куль на квіти

00:02

Кремль морально готує населення до здачі Криму - АрестовичВідео

00:01

Приходько зізналася, що їй не соромно від того, що вона на Євробаченні представляла Росію

16 травня, понеділок
23:58

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

23:39

"Всі мої брати зі зброєю": Притула розповів, як він справляється з війною

23:38

Магнітні бурі накриють Землю найближчими днями: названо небезпечні датиВідео

23:24

Дмитро Танкович розповів, чому Оксана Марченко "некомфортна людина"

23:24

Чому Путін відмовляється від переговорів із Зеленським: відповідь ОП

Реклама
23:05

Полякова показала новий патріотичний лук "фешн кутюр"

23:00

Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні: на що підуть грошіВідео

22:56

Зґвалтували вагітну та 83-річну бабусю: жителі Херсонщини розповіли про жахи окупаціїВідео

22:35

Путін зазнає поразки в битві за Україну і може піти новою війною на Грузію - CNN

22:28

Під Києвом знайшли ще одне поховання, серед убитих громадянин ЧехіїВідео

21:52

В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

21:33

Ердоган різко висловився щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТОВідео

21:33

"Поступки" щодо Криму та Донбасу в обмін на зупинку війни: в МЗС зробили заяву про позицію КиєваВідео

21:31

Рашисти розбігалися як таргани: ЗСУ потужним ударом з "салютом" рознесли позиції ворогаВідео

21:30

"Треба начистити помийний писок прямо в залі": український комік пожартував про померлих воїнів ЗСУ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти