"Наздогнала карма": на Зміїному ЗСУ знищили розвідників-зрадників з Севастополя

На острові Зміїний знищені зрадники України / Фото УНІАН

В результаті удару Збройних сил України по російським окупантам на острові Зміїний були знищені зрадники, які раніше перейшли на бік ворога.

Як пише в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), ліквідовані матроси-розвідники РФ з Севастополя.

Зазначається, що знищені окупанти раніше зрадили Україну.

"Зрадників з Севастополя наздогнала карма на о. Зміїний", - підкреслив Штефан.

Він також опублікував фото ліквідованих зрадників.

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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

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