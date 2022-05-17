"Наздогнала карма": на Зміїному ЗСУ знищили розвідників-зрадників з Севастополя

Анатолій Штефан опублікував фото і дані ліквідованих зрадників.
В результаті удару Збройних сил України по російським окупантам на острові Зміїний були знищені зрадники, які раніше перейшли на бік ворога.
Як пише в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), ліквідовані матроси-розвідники РФ з Севастополя.
Зазначається, що знищені окупанти раніше зрадили Україну.
"Зрадників з Севастополя наздогнала карма на о. Зміїний", - підкреслив Штефан.
Він також опублікував фото ліквідованих зрадників.
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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.
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Автор: Олексій Тесля