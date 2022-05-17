Окупанти вдарили ракетами по Десні: є загиблі та багато поранених

Війна ще не пішла з Чернігівщини. На місці обстрілу працюють рятувальники та правоохоронні органи, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Вранці 17 травня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.
Про це повідомив у Telegram начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні недобрий ранок у Чернігівській області, ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. За попередніми диним, є загиблі та багато поранених. Трохи пізніше дам детальну інформацію", - зазначив він.
За його словами, це означає, що війна ще не пішла з Чернігівської області.
Селище Десна знаходиться біля адміністративного кордону з Київською областю. У ньому базується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України.
Як повідомляв Главред, в ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували ракетами кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ і область, а також Харківщина і Львівщина.
У Львівській області вибухів було не менше десяти. Вперше по регіону запустили одночасно так багато ракет.
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