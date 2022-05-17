На Півдні України знищено склад боєприпасів і три десятки окупантів біля Чорнобаївки

На півдні ЗСУ понад 100 раз вразили позиції ворога / Фото УНІАН

Українські захисники на південному напрямку впродовж 16 травня понад 100 разів вразили ворожі позиції. В результаті було ліквідований ще 29 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь в Facebook.

Наші воїни також знищили зенітний ракетний комплекс Стріла-10, танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

Повідомляється також, що вогнем реактивної артилерії був знищений склад паливно-мастильних матеріалів поблизу селища Чорнобаївка в Херсонській області.

читайте такожЧорнобаївка-20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під ХерсономТим часом на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення триває ведення бойових дій. Противник активності не проявляє, проте здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївській та Одеській областях.

"Ракетний удар був нанесений по морській інфраструктурі Очакова. А центральний район Миколаєва обстріляний реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів. Пошкоджені зупинки громадського транспорту, розбиті кілька приватних магазинів, уражено торгівельний центр, автотранспорт, газовод", - йдеться у повідомленні.

Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС.

Внаслідок ракетного удару по Одеській області літаками стратегічної авіації був вражений об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані зокрма і кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів. І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина", - зазначили в оперативному командуванні Південь.

Як повідомляв Главред, захисники України відкинули російських окупантів від Харкова на 20 кілометрів. Тепер до міста не дістають артилерійські обстріли. Як розповів командир батальйону спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічов, в місті поступово налагоджується життя.

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