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Україна має право атакувати територію Росії - міністр оборони Британії

26 квітня 2022, 11:53

Бен Уоллес уточнив, що в Лондоні не проти, щоби для атаки країни-агресора Україна застосувала західне озброєння.

Бен Уоллес, Шмигаль, Зеленський
Україна має право атакувати територію Росії - Бен Уоллес / Фото twitter.com/bwallacemp

Україна має повне право атакувати територію Росії. Таку думку озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

За його словами, в Лондоні не проти, щоби для цього застосували західне озброєння. Про це Уоллес розповів в інтерв'ю Time Radio.

Заступник державного секретаря парламенту із збройних сил Джеймс Хеппі також заявив, що Велика Британія підтримує право України атакувати російську територію та використати для цього подаровані Заходом боєприпаси. За його словами, зброя від Заходу навіть має необхідну для цього дальність дії.

"Багато країн по всьому світу використовують "імпортні" комплекти... Ви схильні звинувачувати не країну, що виробила їх, а країну, яка їх випустила", — додав Хеппі.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Президент Євроради Шарль Мішель визнав, що Євросоюз погодився закуповувати важку зброю для безкоштовної передачі Україні.

Уряд Норвегії безкоштовно передасть Збройним силам України партію переносних ЗРК Містраль. Це переносний зенітний ракетний комплекс, яким можна знищувати низьколітні гелікоптери і літаки ворога.

В Україну зі США прибула перша партія військової допомоги з нового пакету. Всього в рамках цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 гелікоптерів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Також раніше повідомлялося, що в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення. Але, за даними ЗМІ, Міністерство оборони Німеччини за наполяганням канцлера Олафа Шольца виключило зі списку все важке озброєння, яке просив Київ для для боротьби з агресією РФ.

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