Під ранок окупанти завдали ракетних ударів одразу по трьох областях України: перші подробиці

По Україні в ніч на 17 травня завдали ракетних ударів - ілюстраційне фото / УНІАН

У ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ та область, а також Харківщина і Львівщина. Жителі регіонів заявили про звуки ракет і вибухів.

Ракетна атака Києва та області

Близько третьої години ночі вівторка в Київській області була оголошена повітряна тривога, а про вибухи почали повідомляти після п'ятої години ранку.

За попередніми даними, в області зафіксовано одне влучання. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Про це повідомляє Telegram-канал Київ info. Було опубліковано відео, на якому чути звуки ракети.

"Київ, правий берег, глухі вибухи, працювала ППО. В області теж відпрацювала на славу ППО. Інформації про прильоти немає. Зараз все тихо. Сигнал тривоги триває", - йдеться у повідомленні.

Вибухи на Харківщині

За даними Telegram-каналу Харків Life, вранці 17 травня був зафіксований ворожий приліт в області.

"Залишайтеся в укритті! Відомо про один прильот. Зараз тиша", - написали очевидці.

Вибухи у Львівській області

Вночі 17 травня у Львові прогриміла серія вибухів – окупанти вдарили по місту та області ракетами. Інформацію про це підтвердив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

Вибухів було не менше десяти - вперше по Львівщині запустили одночасно так багато ракет.

"У Львівській області чути вибухи, зберігаємо спокій та знаходимося в укриттях. В області працюють ППО України", – написав депутат міськради Львова Ігор Зінкевич.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибухи – це результат роботи наших захисників, однак є і "прильоти". Куди потрапили ворожі ракети - поки що не повідомляють.

"За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються", - повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

"Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Вранці дамо більш точну інформацію", - додав він.

Водночас голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх підтвердив вибухи, однак додав, що поки не може сказати, де були влучення. Він також закликав людей не публікувати фото і відео з місця удару.

Як повідомляє білоруський Telegram-канал Беларускі Гаюн, за попередніми даними, по Львівській області могли запустити ракети з території Білорусі. О 00: 27 у Барановичах люди чули, як у повітря піднялися два винищувачі. Незабаром після цього на Львівщині пролунали вибухи.

Нагадаємо, 16 травня Главред писав, що окупанти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк у Луганській області. Під удар знову потрапила лікарня, загинули не менше 10 осіб.

Крім того, російські загарбники вранці в понеділок, 16 травня, обстріляли ракетами Одеську область. Удари вони наносили з літаків стратегічної авіації.

Інші новини: