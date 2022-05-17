УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під ранок окупанти завдали ракетних ударів одразу по трьох областях України: перші подробиці

17 травня 2022, 06:51

Під удар потрапили Київська, Харківська та Львівська області. На Львівщині вибухів було не менше десяти. Вперше по регіону запустили одночасно так багато ракет.

обстріл, ракета, війна в Україні
По Україні в ніч на 17 травня завдали ракетних ударів - ілюстраційне фото / УНІАН

У ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ та область, а також Харківщина і Львівщина. Жителі регіонів заявили про звуки ракет і вибухів.

Ракетна атака Києва та області

Близько третьої години ночі вівторка в Київській області була оголошена повітряна тривога, а про вибухи почали повідомляти після п'ятої години ранку.

За попередніми даними, в області зафіксовано одне влучання. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Про це повідомляє Telegram-канал Київ info. Було опубліковано відео, на якому чути звуки ракети.

"Київ, правий берег, глухі вибухи, працювала ППО. В області теж відпрацювала на славу ППО. Інформації про прильоти немає. Зараз все тихо. Сигнал тривоги триває", - йдеться у повідомленні.

Вибухи на Харківщині

За даними Telegram-каналу Харків Life, вранці 17 травня був зафіксований ворожий приліт в області.

"Залишайтеся в укритті! Відомо про один прильот. Зараз тиша", - написали очевидці.

Вибухи у Львівській області

Вночі 17 травня у Львові прогриміла серія вибухів – окупанти вдарили по місту та області ракетами. Інформацію про це підтвердив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

false

Вибухів було не менше десяти - вперше по Львівщині запустили одночасно так багато ракет.

"У Львівській області чути вибухи, зберігаємо спокій та знаходимося в укриттях. В області працюють ППО України", – написав депутат міськради Львова Ігор Зінкевич.

false

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибухи – це результат роботи наших захисників, однак є і "прильоти". Куди потрапили ворожі ракети - поки що не повідомляють.

"За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються", - повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

false

Мер Львова Андрій Садовий написав, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

"Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Вранці дамо більш точну інформацію", - додав він.

Водночас голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх підтвердив вибухи, однак додав, що поки не може сказати, де були влучення. Він також закликав людей не публікувати фото і відео з місця удару.

Як повідомляє білоруський Telegram-канал Беларускі Гаюн, за попередніми даними, по Львівській області могли запустити ракети з території Білорусі. О 00: 27 у Барановичах люди чули, як у повітря піднялися два винищувачі. Незабаром після цього на Львівщині пролунали вибухи.

false

Нагадаємо, 16 травня Главред писав, що окупанти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк у Луганській області. Під удар знову потрапила лікарня, загинули не менше 10 осіб.

Крім того, російські загарбники вранці в понеділок, 16 травня, обстріляли ракетами Одеську область. Удари вони наносили з літаків стратегічної авіації.

Інші новини:

viber
війна в Україні обстріли ракета новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Солідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травняСолідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травня "Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022 "Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ"Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихіднийКоли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцюБрутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю
Підтримайте Главред

Останні новини

08:33

"Наздогнала карма": на Зміїному ЗСУ знищили розвідників-зрадників з Севастополя

08:33

Артилеристи ЗСУ влучним ударом висадили в повітря ворожу гаубицюВідео

08:28

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

08:22

Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2022: Дівам – заздрість, Рибам – обман, Близнюкам - хороші звістки

07:56

Під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм РФ: ворог відступив з втратамиВідео

Реклама
07:53

На Півдні України знищено склад боєприпасів і три десятки окупантів біля Чорнобаївки

07:26

Війська РФ відкинуто на 20 км від Харкова - комбат спецпідрозділу Kraken

06:51

Під ранок окупанти завдали ракетних ударів одразу по трьох областях України: перші подробиці

06:29

Чому Туреччина не хоче пускати Фінляндію і Швецію до НАТОПогляд

04:05

Військовий експерт назвав два фактори, які наближають перемогу України у війніВідео

04:02

Сильно змінився: на Олександра Еллерта "наїхали" за відмову від української мови

03:42

Як незручно вийшло: російська Пісня року під загрозою зриву через дефіцит українських артистів

03:10

Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники кішок

03:05

Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову та Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі

02:37

Київ у небезпеці: астролог дав несподіваний прогноз про війну в Україні

02:02

Можете залишитись без грошей: що категорично не можна зберігати в гаманці

01:32

Експерт пояснив, як і чому росіяни змінили методи війни проти ЗСУ

00:51

Прикмети на 17 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

Перемога України на Євробаченні: Сосєдов помарив про фашизм і прокоментував перемогу Kalush Orchestra

00:35

Литовська конкурсантка емоційно відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні-2022

Реклама
00:26

Евакуація військових із Азовсталі: вивезли понад 200 осіб, їх обміняютьВідео

00:16

У Бучі художниця "перетворює" отвори від куль на квіти

00:02

Кремль морально готує населення до здачі Криму - АрестовичВідео

00:01

Приходько зізналася, що їй не соромно від того, що вона на Євробаченні представляла Росію

16 травня, понеділок
23:58

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

23:39

"Всі мої брати зі зброєю": Притула розповів, як він справляється з війною

23:38

Магнітні бурі накриють Землю найближчими днями: названо небезпечні датиВідео

23:24

Дмитро Танкович розповів, чому Оксана Марченко "некомфортна людина"

23:24

Чому Путін відмовляється від переговорів із Зеленським: відповідь ОП

23:05

Полякова показала новий патріотичний лук "фешн кутюр"

23:00

Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні: на що підуть грошіВідео

22:56

Зґвалтували вагітну та 83-річну бабусю: жителі Херсонщини розповіли про жахи окупаціїВідео

22:35

Путін зазнає поразки в битві за Україну і може піти новою війною на Грузію - CNN

22:28

Під Києвом знайшли ще одне поховання, серед убитих громадянин ЧехіїВідео

21:52

В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

21:33

Ердоган різко висловився щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТОВідео

21:33

"Поступки" щодо Криму та Донбасу в обмін на зупинку війни: в МЗС зробили заяву про позицію КиєваВідео

21:31

Рашисти розбігалися як таргани: ЗСУ потужним ударом з "салютом" рознесли позиції ворогаВідео

21:30

"Треба начистити помийний писок прямо в залі": український комік пожартував про померлих воїнів ЗСУ

20:47

Названо три речі, які повинні бути в будинку у кожного знака зодіакуВідео

Реклама
20:47

Чим раніше Україна переможе у війні, тим швидше знизяться ціни у світі - Подоляк

20:41

"Духовні повії, які за гроші готові забути батьківщину": Гордон висловився про королеву і Тарзана

20:36

"Збереження життя особового складу": командир Азова заявив про виконання завдань у МаріуполіВідео

20:20

Скандал за скандалом: Ірина Федишин зганьбилася з допомогою для ЗСУВідео

20:20

"Стріляли з-за кутів і гаражів": окупантів РФ у Харкові розбивала Тероборона - терорист ГіркінВідео

19:52

Під Бахмутом окупанти напоролися на потужну відповідь ЗСУ: отримали по зубах і відійшли з втратамиВідео

19:45

Поїхав, але обіцяв повернутися: нардеп Шуфрич залишив Україну

19:33

Путінський режим вже здох, або Навіщо в Кремлі заговорили про капітуляціюПогляд

19:32

Німецька зброя битиме рашистів: у ФРН розповіли про САУ і "зенітні танки" для ЗСУВідео

19:28

Натовп шанувальників і гучні овації: переможці Євробачення Kalush Orchestra повернулися в УкраїнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти