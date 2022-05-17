Артилеристи ЗСУ влучним ударом висадили в повітря ворожу гаубицю

Українські воїни вразили ворожу техніку артилерійським снарядом / Фото УНІАН

Захисники України завдяки точному попаданню в ціль знищили гаубицю ворога, яку окупанти сховали в лісопосадці біля городів на околиці села.

Відео з кадрами знищення ворожої техніки потрапило в Мережу. Кадри опублікував Telegram-канал British Intelligence

Українські воїни вразили ворожу техніку артилерійським снарядом. Гаубиця окупантів разом з боєкомплектом яскраво спалахнула, в небо піднявся густий дим.

"Вибух боєкомплекту гаубиці русні після попадання в неї артилерійського снаряда. # Потерьнет", - прокоментували у Мережі.

Як повідомляв Главред, українські захисники на південному напрямку впродовж 16 травня понад 100 разів вразили ворожі позиції. В результаті було ліквідовано ще 29 російських окупантів. Як йдеться у зведенні оперативного командування Південь, наші воїни також знищили зенітний ракетний комплекс Стріла-10, танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

Інші новини: