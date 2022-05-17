Артилеристи ЗСУ влучним ударом висадили в повітря ворожу гаубицю

Окупанти сховали свою техніку в лісопосадці біля городів на околиці села. Але це їм не допомогло. Українські артилеристи знищили ціль.
Захисники України завдяки точному попаданню в ціль знищили гаубицю ворога, яку окупанти сховали в лісопосадці біля городів на околиці села.
Відео з кадрами знищення ворожої техніки потрапило в Мережу. Кадри опублікував Telegram-канал British Intelligence
Українські воїни вразили ворожу техніку артилерійським снарядом. Гаубиця окупантів разом з боєкомплектом яскраво спалахнула, в небо піднявся густий дим.
"Вибух боєкомплекту гаубиці русні після попадання в неї артилерійського снаряда. # Потерьнет", - прокоментували у Мережі.
Як повідомляв Главред, українські захисники на південному напрямку впродовж 16 травня понад 100 разів вразили ворожі позиції. В результаті було ліквідовано ще 29 російських окупантів. Як йдеться у зведенні оперативного командування Південь, наші воїни також знищили зенітний ракетний комплекс Стріла-10, танк Т-72 та іншу броньовану техніку.
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