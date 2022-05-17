Війська РФ відкинуто на 20 км від Харкова - комбат спецпідрозділу Kraken

РФ нестиме дуже великі втрати, якщо зараз не складе зброю / Фото УНІАН

Захисники України відкинули російських окупантів від Харкова на 20 кілометрів. Тепер до міста не дістають артилерійські обстріли. У місті поступово налагоджується життя.

Про це розповів командир батальйону спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічов в ефірі 5 каналу.

"Від самого міста Харкова ми відкинули російські війська на 20 км. Тобто це вже безпечна ділянка для того, щоби саме місто не обстрілювалося. У нас є такий район Салтівка, який постійно обстрілювали, він дуже знищений. Зараз туди вже не прилітає. Там проводять розмінування. Тобто ми зробили все, щоб у Харкові почалося життя", – розповів комбат.

За його словами, зона відповідальності його батальйону - на півночі Харкова.

"Наш підрозділ розчищав Російську Лозову, і зараз ми плануємо рухатися далі. Є розуміння, як це робити. І РФ нестиме дуже великі втрати, якщо зараз не складе зброю та не здасться в полон", – сказав Немічов.

За словами комбата, українські захисники, попри те, що ворог окопався, планують відкинути його за кордон з Росією. Після цього перейдуть на інші напрямки регіону і робитимуть "багато сюрпризів окупантам".

"У нас зона відповідальності - це північ від Харкова, де ми зараз просуваємося до кордонів Росії. Ворог окопався, але ми проводимо необхідну роботу, щоби дійти до кордону. Потім будемо переходити на інші напрямки - це стосується Ізюма та інших напрямків регіону. Вже є інформація, розвідка працює, де у них там є шляхи постачання. Будемо готувати багато сюрпризів окупантам", - сказав Немічов.

Як повідомляв Главред, успішна оборона ЗСУ Харкова і подальший контрнаступ, імовірно, стануть ще одним поворотним момент на їхню користь у протистоянні ворогові. Він означає, що українські сили оборони можуть загрожувати амбіціям РФ на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі британського каналу Sky News.

Тим часом експерти Інституту дослідження війни вважають, що російські війська можуть кинути більше сил на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині, при цьому вони можуть відмовитися від ідеї досягти адміністративних кордонів Донецької області.

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