РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

- Росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах
- Нова тактика РФ ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони
Армія країни-агресора РФ змінила тактику повітряних ударів, про що свідчить нещодавня атака на Київ, розповів президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан.
Як підкреслив він в ефірі Київ24, росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах.
За словами експерта, нова тактика РФ ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони і водночас підвищує загрозу цивільному населенню.
"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними дротами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", - зазначив експерт.
Водночас Хазан уточнив, що польоти дронів на низьких висотах роблять їх менш помітними для радарів і засобів ППО, проте значно збільшують ризики для мирних жителів.
Генерал про загрозу нового удару РФ
Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що противник і далі збільшує арсенали ракет і дронів. На його думку, такі дії можуть вказувати на підготовку до чергових великих атак.
