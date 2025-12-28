РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

Нова тактика РФ ускладнює виявлення БпЛА системами протиповітряної оборони, попередив Геннадій Хазан.

Армія країни-агресора РФ змінила тактику повітряних ударів, про що свідчить нещодавня атака на Київ, розповів президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан.

Як підкреслив він в ефірі Київ24, росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах.

За словами експерта, нова тактика РФ ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони і водночас підвищує загрозу цивільному населенню.

"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними дротами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", - зазначив експерт.

Водночас Хазан уточнив, що польоти дронів на низьких висотах роблять їх менш помітними для радарів і засобів ППО, проте значно збільшують ризики для мирних жителів.

Генерал про загрозу нового удару РФ

Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що противник і далі збільшує арсенали ракет і дронів. На його думку, такі дії можуть вказувати на підготовку до чергових великих атак.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

