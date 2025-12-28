Рус
РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

Олексій Тесля
28 грудня 2025, 19:31
Нова тактика РФ ускладнює виявлення БпЛА системами протиповітряної оборони, попередив Геннадій Хазан.
Дрон, шахед
РФ змінила тактику дронових ударів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Важливе:

  • Росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах
  • Нова тактика РФ ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони

Армія країни-агресора РФ змінила тактику повітряних ударів, про що свідчить нещодавня атака на Київ, розповів президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан.

Як підкреслив він в ефірі Київ24, росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах.

За словами експерта, нова тактика РФ ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони і водночас підвищує загрозу цивільному населенню.

"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними дротами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", - зазначив експерт.

Водночас Хазан уточнив, що польоти дронів на низьких висотах роблять їх менш помітними для радарів і засобів ППО, проте значно збільшують ризики для мирних жителів.

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку
Генерал про загрозу нового удару РФ

Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що противник і далі збільшує арсенали ракет і дронів. На його думку, такі дії можуть вказувати на підготовку до чергових великих атак.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

війна Росії та України атака дронів
