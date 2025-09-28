РФ націлилася на захоплення нових територій України: тривожний прогноз Світана

Росіянам уже не вистачає особового складу, сил, засобів і резервів, пояснив Роман Світан.

Роман Світан дав прогноз наступу РФ

Важливе із заяв Свитана:

На відкриття другого фронту в Росії не вистачить сил і засобів

Росіянам уже не вистачає особового складу, сил і засобів

РФ планує захоплення лівобережжя Запорізької області та південно-східної частини Дніпропетровської області

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив про те, що поки російська армія пов'язана боями на східному фронті, на другий фронт у Росії не вистачить сил і засобів.

"Наразі, коли тривають бойові дії в Україні, росіянам уже не вистачає особового складу, сил, засобів і резервів для виконання основних завдань на лінії бойового зіткнення", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що перед РФ цього року стояло завдання з розширення сухопутного коридору, але його не виконано. Росіяни займатимуться цим у найближчі півтора-два місяці, але виконати це завдання буде складно.

"Адже російський фронт притиснутий до Азовського моря, і 80 км глибини фронту недостатньо для розгортання серйозної системи оборони. Їм треба 120-150 км, а це означає, що потрібне захоплення лівобережжя Запорізької області, південно-східної частини Дніпропетровської області, майже всієї Донецької області, щонайменше по лінії Добропілля-Слов'янськ. Ці дії у росіян у пріоритеті", - додав Свитан.

Наступ РФ: прогноз експерта

Керівник програм з безпекових питань Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що наразі країна-агресор Росія реалізує одразу дві стратегічні операції.

За його словами, перша - наземна, що охоплює бойові дії на Донбасі та інших ділянках фронту. Друга - повітряна, яку також можна розцінювати як наступальну.

"Масовані удари по українській території є частиною цієї повітряної наступальної стратегії", - підкреслив експерт.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали великий наступ РФ. Надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.

Як писав раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Толстого на Донеччині, але окупанти мають просування на кількох ділянках області.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

