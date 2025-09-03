Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

Аналітики говорить, що окупанти все ж мають деякі просування на фронті.

ЗСУ відкинули окупантів / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/DeepStateUA

Коротко:

ЗСУ відкинули окупантів поблизу Товстого

Контроль ворога там вже відсутній

Ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове

Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Товстого на Донеччині, але окупанти мають просування на декількох ділянках області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру.

"Таким чином контроль ворога там вже відсутній. Натомість тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Там вже окупантів знищують або беруть в полон", - йдеться у повідомленні.

В DeepState також розповіли, що ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

Крім того, противник просунувся в районах Перебудови, поблизу Маліївки та Січневого — населених пунктів, розташованих на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю. Бої також тривають у Мировому на Харківщині.

ЗСУ відкинули ворога біля Товстого / фото: t.me/DeepStateUA

Наступ РФ на фронті

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що російський диктатор Володимир Путін збирається вести війну і в 2026 році.

За його словами, немає жодних підстав поки що бачити, щоб Путін збирався припинити війну за чотири регіони.

"Незрозуміло, коли завершиться активна фаза російського наступу - вона явно триває. Багато хто вважає, що вона зупиниться восени", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії говорилось, що окупаційні війська країни-агресорки Росії знижують активність у Сумській та Харківській областях. Натомість Сили оборони України в останній зазнали успіху.

Військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що бійцям вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку росіяни зосередили значні резерви морської піхоти. Це свідчить про плани окупантів активізувати наступ вже найближчим часом.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

