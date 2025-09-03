Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

Марія Николишин
3 вересня 2025, 15:25
64
Аналітики говорить, що окупанти все ж мають деякі просування на фронті.
Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі
ЗСУ відкинули окупантів / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/DeepStateUA

Коротко:

  • ЗСУ відкинули окупантів поблизу Товстого
  • Контроль ворога там вже відсутній
  • Ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове

Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Товстого на Донеччині, але окупанти мають просування на декількох ділянках області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру.

відео дня

"Таким чином контроль ворога там вже відсутній. Натомість тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Там вже окупантів знищують або беруть в полон", - йдеться у повідомленні.

В DeepState також розповіли, що ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

Крім того, противник просунувся в районах Перебудови, поблизу Маліївки та Січневого — населених пунктів, розташованих на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю. Бої також тривають у Мировому на Харківщині.

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі
ЗСУ відкинули ворога біля Товстого / фото: t.me/DeepStateUA

Наступ РФ на фронті

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що російський диктатор Володимир Путін збирається вести війну і в 2026 році.

За його словами, немає жодних підстав поки що бачити, щоб Путін збирався припинити війну за чотири регіони.

"Незрозуміло, коли завершиться активна фаза російського наступу - вона явно триває. Багато хто вважає, що вона зупиниться восени", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії говорилось, що окупаційні війська країни-агресорки Росії знижують активність у Сумській та Харківській областях. Натомість Сили оборони України в останній зазнали успіху.

Військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що бійцям вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку росіяни зосередили значні резерви морської піхоти. Це свідчить про плани окупантів активізувати наступ вже найближчим часом.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

15:25Фронт
Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:32Україна
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Останні новини

15:28

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

15:25

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 вересня: Овнам - відпустити, щоб отримати, Раку - мудрість

14:42

Як вивести мох на бруківці: простий засіб із кухні врятує ваш двір

14:38

Національний відбір на Євробачення-2026: стартував прийом заявок на конкурс

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
14:35

Стануть справжньою проблемою: які номерні знаки авто водіям варто змінити

14:08

У чому чоловіки найбільше бояться зізнатися дружинам: психологи назвали 11 речей

14:08

Талони на бензин лише початок: удари ЗСУ стануть катастрофою для росіян

14:04

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовоюВідео

Реклама
13:32

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:13

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

13:09

Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

13:05

Повернення старих трендів і зухвалі акценти: фешн-гуру назвали наймодніше взуття 2025 року

12:46

Їстівний та дуже корисний: в Україні росте рідкісний деревний грибВідео

12:46

"Змову проти США ніхто не влаштовував": у Кремлі зухвало відповіли Трампу

12:41

США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні - аналітик

12:36

Дивом вцілів: страшне падіння відомого українського співака шокувало мережуВідео

12:27

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

12:26

Чому кіт краде їжу зі столу: така поведінка може бути небезпечною ознакою

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Реклама
11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

11:09

Путініст Михайло Єфремов розлучився: несподівана причина краху шлюбу

11:00

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

10:56

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атакиФото

10:48

Спилювати не варто: як омолодити стару яблунюВідео

10:43

США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

10:33

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WPФото

10:21

Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

10:07

Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається у США насправді

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

Реклама
07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти