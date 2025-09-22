Під загрозою два стратегічні міста: прогноз нового наступу РФ

Росія за наявних ресурсів і без мобілізації здатна проводити тільки одну стратегічну наземну операцію.

ЗСУ дають відсіч окупантам РФ

Важливе із заяв Лакійчука:

Найімовірніше, росіяни продовжуватимуть наступальну операцію на Донбасі

Не виключений варіант із перекиданням військ у напрямку Сум або Харкова

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив про те, що на сьогодні країна-агресор РФ проводить дві стратегічні операції.

"Наземна, яка включає бойові дії на Донбасі та інших фронтах війни, і повітряна - її теж можна назвати наступальною. Масовані удари - це складова стратегічної наступальної операції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, Росія за наявних ресурсів і без мобілізації здатна проводити тільки одну стратегічну наземну операцію. Наприклад, виключно на Донбасі або якомусь іншому напрямку.

"Найімовірніше, росіяни продовжуватимуть наступальну операцію саме на Донбасі. Для проведення другої операції паралельно їм потрібно вдвічі більше сил. Зараз ворог не зможе провести нову стратегічну наступальну операцію, наприклад, в Україні на півдні, або проти держав Балтії чи Польщі. Поки сили Путіна скуті на Донбасі, нашим сусідам боятися нічого", - не виключає він.

Аналітик не виключає, що якщо росіяни досягнуть певного успіху на Донбасі й досягнуть своїх цілей у рамках стратегічної операції, то будуть перегруповувати сили.

"За такого сценарію переміщення сил на південь стане логічним кроком. Не виключений варіант із перекиданням військ у напрямку Сум або Харкова, але, найімовірніше, під загрозою буде саме південь", - попереджає він.

Лакійчук додав, що минулого року росіяни накопичували сили і розраховували на проведення саме двох операцій паралельно.

"Однак через події в Курській і Харківський областях вони не змогли провести перегрупування - не вистачило сил. Можна припустити різні сценарії, але якщо росіяни не доб'ються успіхів на Донбасі, навряд чи вони зможуть паралельно запустити ще одну стратегічну операцію", - резюмував він.

Наступ РФ: думка експерта

Військовий наступ російських військ влітку не приніс бажаних результатів, тому, на думку військового оглядача Дениса Поповича, противник готується реалізувати свої плани вже восени. Зокрема, очікується, що ворог може зосередити зусилля на спробах оточити Покровськ і Мирноград, а також просунутися в напрямку Костянтинівки.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

