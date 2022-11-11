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РФ може використовувати відступ з Херсона як спосіб схилити Україну до переговорів - експерт

11 листопада 2022, 02:19

Без нанесення дуже відчутної військово-політичної поразки РФ не піде з України. Такі поразки завдаються не стільки за столом переговорів, як на полі бою.

Володимир Горбач, переговори Росії та України
Єдиною стороною, яка зацікавлена в переговорах тут і зараз, є Російська Федерація / Фото УНІАН, Reuters

Кремль буде готовий вивести свої війська з усіх окупованих територій України лише в разі завдання дуже відчутної військово-політичної поразки. Тому будь-які повідомлення в західних ЗМІ про нові переговори між Україною та Росією можуть бути результатом роботи російських спецслужб і використовуються для створення потрібного інформаційного простору. Про це заявив в інтерв'ю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Єдиною стороною, яка зацікавлена в переговорах тут і зараз, є Російська Федерація. Ні Україна в цьому не зацікавлена (і про це говорить), ні Сполучені Штати і Європейський Союз. Їхню зацікавленість такою хочуть видати російські спікери, політики, експерти, які вважають, що Захід мав би бути теж у цьому зацікавлений. А як зацікавити Захід? Мовляв, давайте спробуємо поговорити після здачі Херсона", - пояснив експерт.

На думку Горбача, окупантам російським військам дійсно потрібно було б відходити на лівий берег Дніпра.

"Тому що наближається зима, всі тимчасові переправи, пороми будуть працювати все гірше, і забезпечення російських військ на правому березі буде страждати (хоча воно і так вже страждає) більше. А для того, щоб зберегти (принаймні частково) життя цих військових, їх потрібно буде евакуювати. І це розуміють всі. Вони, звичайно, можуть загинути десь в Херсоні або в полях під Херсоном і, можливо, російському керівництву їх не буде занадто шкода. Але самі вони теж розуміють, що їм потрібно звідти відступати (... ) чому б не використовувати "жест доброї волі" для виходу з Херсона і для початку переговорів з Україною про визнання нею окупованих Росією територій", - зазначив експерт.

При цьому він упевнений, що відступ з Херсона не означатиме, що росіяни готові залишити всі окуповані ними території.

"Звичайно, ні - без завдання їм дуже відчутної військово-політичної поразки вони цього не зроблять. А такі поразки наносяться не стільки за столом переговорів, як на полі бою. Тому хвилю повідомлень про нові переговори між Україною та Росією женуть саме російські спецслужби і використовують для цього інформаційний простір західних країн, видаючи свої бажання за суто американські або західні", - резюмував він.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський та Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Переговори України та Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 листопада заявив, що Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на переговори з РФ, оскільки країна-агресор висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" і відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.

Раніше Зеленський поставив крапку в політичних переговорах з РФ. Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави держави набув чинності.

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