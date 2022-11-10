Політичний аналітик пояснив, чого хочуть домогтися вороги переговорами з Україною / https://ua.depositphotos.com і Twitter м. Подоляка

Мотиви росіян в плані мирних переговорів з офіційним Києвом гранично прості і прозорі ‒ Путіну і РФ потрібен перепочинок після низки поразок їх армії від ЗСУ. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Про що хочуть домовитися росіяни? Вони хочуть зафіксувати лінію розмежування і зберегти контроль над окупованими територіями там, де вони думають, що можуть його зберігати. Відповідно, для нас це не є прийнятною умовою - Україна не торгуватиме територіями. А те, що росіяни думають, що вони обстрілами і руйнуванням цивільної інфраструктури змусять Україну піддатися на це - помилковий розрахунок. Ці моменти вже давно пройдені, і повернення до них вже не буде", ‒ сказав він.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною, їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Повідомлялося, що в США і НАТО не виключають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак вони назвали одну умову таких переговорів - спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною. Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. При цьому він категорично відкинув ультиматум РФ Про визнання Україною поразки і про здачу територій.

В українській розвідці повідомляли, що країна-агресор Росія проводить інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб змусити міжнародних партнерів посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив істерику Путіна щодо переговорів. Російський диктатор Володимир Путін і його оточення постійно згадують про переговори з Україною, тому що ресурси РФ вже близькі до межі, а Кремль виснажений.

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