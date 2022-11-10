Ердоган похвалив Путіна за рішення відступити від Херсона і захотів стати посередником у переговорах

Ердоган похвалив Путіна за відведення військ їх Херсона / Колаж фото УНІАН, Суспільне, скріншот

Росія вирішила вивести свої війська з Херсона. Президент Туреччини Реджеп Ердоган похвалив Володимира Путіна за таке рішення і назвав його "позитивним". Про це повідомляє Sabah.

Ердоган сподівається, що незабаром він зможе особисто зустрітися з російським диктатором.

"Я сподіваюся, що в разі участі Росії в G20 у нас буде можливість зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з Росією", - сказав Ердоган.

Він також заявив, що надалі необхідно продовжити роботу щодо закінчення війни в Україні вже на дипломатичному полі. Він акцентував увагу на тому, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною.

Ситуація в Херсонській області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковано відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонщини.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Переговори України та Росії

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Києвом. І вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна "добра воля України".

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для укріплення своєї армії і нового наступу на Україну. Такі перемовини стали б для Путіна лише прикриттям, ні на які результати російський диктатор і не орієнтується.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від переговорів із Росією. За його словами, позиція Києва залишається незмінною – для поновлення діалогу агресор Росія має вивести свої війська з усіх українських територій.

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