Росія вимагає "визнати" Крим і "поступитися" Донбасом, перемовин бути не може - Зеленський

Росія захоче реальних перемовин з Україною, коли її плани щодо окупації проваляться - Зеленський / Колаж УНІАН

Україна не може піти на перемовини з РФ, оскільки країна-агресорка висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" і відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera він розповів про те, що Україна знає реальну ситуацію – Кремлю не потрібен справжній діалог з Києвом. Мета Москви - окупація української держави.

"Ми бачимо повідомлення від нашої розвідки, США, Британії, Туреччини і т.д. Одна справа, коли в цій країні хтось говорить щось публічно, а інша - коли ми знаємо реальну ситуацію. Перше - вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу бажаного результату. Друге - результат, який вони хочуть - окупація", - сказав гарант.

За його словами, одна з цілей російського агресора полягає в тому, щоб Україна, мовляв "визнала Крим частиною РФ" і "відмовилася від частини Донбасу" – йдеться про території, де Москва створила так звані "ДНР" і "ЛНР".

Президент зазначив, що перемовин з Росією не буде. Росіяни спеціально ставлять такі умови, оскільки діалог не є їхньою метою.

"Далі вони хочуть Маріуполь, контроль над морем, Азов. Вони спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. В цьому і полягав задум. Вони думають, що ще запропонувати Україні, щоб вона відмовилася", - додав глава української держави.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Росія в майбутньому захоче справжніх перемовин на умовах України. Але для цього країна-окупантка повинна зрозуміти свою нездатність захопити українські території.

Перемовини України та Росії

Директор країни-агресорки РФ Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію територій України. Після так званого "заходу" він запропонував Києву "перемовини". Від діалогу щодо повернення вкрадених територій Путіні відмовився. При цьому глава Кремля "закликав" Україну "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський у відповідь на незаконні дії Путіна підписав заявку на вступ України до НАТО в рамках прискореної процедури. Глава держави зазначив, що тепер жодного діалогу з Путіним не буде. Київ розмовлятиме тільки з іншим керівництвом Росії.

Пізніше Зеленський поставив крапку в політичних перемовинах з РФ. Зокрема, президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави держави набув чинності.

Дивіться відео ТСН - Україна не має наміру вести перемовини з нинішнім керівництвом Росії

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