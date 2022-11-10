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Горбач розповів, чи може Захід погрозами примусити Україну до переговорів з РФ

10 листопада 2022, 14:03

Експерт підкреслив, що на якомусь з етапів російсько-української війни на Заході може виникнути думка, що повний розгром РФ стане великою проблемою для них.

Горбач розповів, чи може Захід погрозами примусити Україну до переговорів з РФ
Горбач вважає, що Захід міг би гіпотетично погрожувати Україні / Главред

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач переконаний, що Захід міг би примусити Україну до переговорів, припинивши надсилати озброєння для ЗСУ, однак він не стане цього робити. Про це Горбач розповів в ексклюзивному інтерв’ю Главреду.

"Фізично примусити вони не можуть, але могли б нас стимулювати до таких речей якимись натяками чи погрозами припинити фінансову, військово-технічну допомогу. Це вони могли б гіпотетично робити. Але і це звучить фантастично, бо з якого дива їм це робити? Яка загроза для Заходу від того, що Україна перемагатиме Росію? Жодної", - сказав експерт.

Водночас Горбач підкреслив, що на якомусь з етапів російсько-української війни на Заході може виникнути думка, що повний розгром РФ стане великою проблемою для них. Перш за все, через стратегічне суперництво з Китаєм.

"Повністю віддати розгромлену Росію на освоєння китайцями може бути стратегічно не вигідно Заходу чи Європі протягом найближчих десятиліть. Але це не означає, що від того, що Україна звільнить свої території, має настати колапс усередині самої Росії. Він може настати, а може і не настати - точної гарантії немає", - розповів аналітик.

Як зазначив Горбач, якщо ЗСУ підуть штурмовим походом на Москву, то тоді Захід може засумніватися, чи не наблизить це крах Росії і не відкриє шлях до неї Китаю.

"Це я вже напівфантазую, але приблизно такі стратегічні розрахунки і побоювання можуть мати місце. Але ще раз повторюсь - тут не йдеться про наслідки звільнення окупованих українських територій. Це не загрожує Росії як такій. Існуванню їхньої держави загрожують внутрішні політичні процеси, а не звільнення Україною окупованих територій - це інша історія", - сказав він.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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війна в Україні Володимир Горбач мирні переговори з Росією
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