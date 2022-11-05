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"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з Україною

5 листопада 2022, 00:15

Салліван передусім наголосив, що будь-які переговори з Росією, якщо такі колись відбудуться, мають проходити лише за участі України.

'Росії доведеться піти на поступки': Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з Україною
Салліван наголосив, що переговори з РФ мають відбуватися лише за участю України / Reuters

Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Про це заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван під час спілкування з журналістами у Києві 4 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Салліван передусім наголосив, що будь-які переговори з Росією, якщо такі колись відбудуться, мають проходити лише за участі України. За його словами, Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує до переговорів інші держави.

"Президент Джо Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це "нічого про Україну без України", і це зберігається", - підкреслив він.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни готові вести діалог. На думку Саллівана, усі вони повинні розпочинатися з повної деокупації України.

"Усі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив він.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський наголосив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії – кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

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