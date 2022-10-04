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Україна не розмовлятиме з Путіним: Зеленський офіційно поставив крапку у переговорах

4 жовтня 2022, 11:40

Український президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони.

Україна не розмовлятиме з Путіним: Зеленський офіційно поставив крапку у переговорах
Зеленський офіційно поставив крапку у переговорах у Путіним/ Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поставив офіційну крапку у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), яке передбачає неможливість таких переговорів. Відповідне рішення закріплене в указі президента №679/2022.

"Констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним", – йдеться у першому пункті рішення РНБО, яке ввів у дію Зеленський.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО, введеному у дію президентом, також йдеться про те, що Україна намагатиметься посилити свою обороноздатність, збільшити постачання військово-технічної допомоги нашій державі, сприятиме розвитку оборонно-промислового комплексу та кращій підготовці українських військовослужбовців.

Чи можливі переговори між Україною і Росією

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 30 вересня після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". У своїй заяві в Кремлі він сказав, що виключає будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, але вимагав в України скласти зброю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але тільки за правління нового президента. Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Проте з Путіним це неможливо.

Таку ж позицію підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин з Володимиром Путіним і готова до діалогу тільки з іншим російським президентом. З нинішнім главою Росії "нелюдом" говорити нема про що після того, як Москва оголосила анексію українських територій, наголосив він.

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