Ракетний удар по Києву: знищено дві балістичні ракети

У понеділок, 25 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У місті прогриміли вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що сили ППО знищили дві балістичні ракети.
Як повідомив Олещук у Telegram, близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
"Цілі знищено, тип ракет встановлюється", - написав він.
Олещук також подякував захисникам українського неба за бойову роботу.
Ракетний удар по Києву 25 березня
У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.
Відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.
Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.
Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.
Інші новини:
- Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю
- У Києві ППО збила 10 цілей, на Львівщині ракетна атака: деталі удару РФ
- РФ готує новий ракетний удар: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміни
- Нічна атака дронів: Одеса - без світла, застосовуються екстрені відключення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред