Ракетний удар по Києву: знищено дві балістичні ракети

Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

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РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: МО РФ

У понеділок, 25 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У місті прогриміли вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що сили ППО знищили дві балістичні ракети.

Як повідомив Олещук у Telegram, близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

"Цілі знищено, тип ракет встановлюється", - написав він.

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Олещук також подякував захисникам українського неба за бойову роботу.

Знищено дві балістичні ракети / Фото: t.me/ComAFUA

Що відомо про ракету Онікс-М / Інфографіка Главред

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

Відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.

Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

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