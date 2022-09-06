РФ вичерпала свій потенціал ракет, але є ще більша загроза для України - експерт

Окупанти все частіше застосовують С-300 для ударів по Україні / mil.ru

Росія певною мірою вичерпала свій потенціал ракет, призначених саме для нанесення ударів по наземних цілях. Про це свідчить той факт, що країна-агресорка почала використовувати ракети С-300 для ударів по наземних цілях. Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

Він пояснив, що С-300 – це протиповітряний комплекс. Він може використовуватися для ударів по наземних цілях, але це його допоміжна функція.

"С-300 небезпечні, вони завдають великої шкоди, але вони не можуть бути компенсаторами тих ракет, які створені для наземних цілей. У них менша точність і менший бойовий заряд. Отже, це вимушений захід Росії - масове залучення С-300 для використання в неспецифічних для них завданнях", - сказав Мельник.

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Він додав, що, за повідомленнями української розвідки, саме цих ракет у росіян є з надлишком.

"Тому при всіх недоліках все одно це велика загроза для України. Якщо говорити в цілому про наступальний потенціал РФ, то в порівнянні з тим, що було ще місяць тому, не кажучи вже про шість місяців тому, за підтвердженням багатьох джерел, він переважно вичерпаний. Заходи, які зараз в пожежному порядку намагається здійснювати російська влада з мобілізації людського ресурсу, з пошуку техніки, озброєнь, є підтвердженням того, що Росія не змінила своїх намірів", - зазначив Мельник.

При цьому він вважає, що Росію не врятує використання обмежених джерел поставок типу іранських безпілотників або перекидання залишків своїх озброєнь з Сирії, якщо буде збережена динаміка нарощування наступального потенціалу української сторони.

Довідка. С-300 - сімейство зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), здатних вражати різні цілі. Призначена для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника. Здатна вражати балістичні та аеродинамічні цілі. Стала першою багатоканальною зенітною ракетною системою, здатною супроводжувати кожним комплексом (ЗРК) до шести цілей і наводити по них до дванадцяти ракет.

Як повідомляв Главред, військовий експерт і головний редактор порталу Defence Express Олег Катков заявляв, що кожна ракета окупантів складна для перехоплення системою української ППО.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

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