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Військовий експерт пояснив, яких російських ракет потрібно боятися найсильніше

3 серпня 2022, 01:34

Будь-яка російська ракета може вбити, але найнебезпечніші ті, які мають найменший час від моменту пуску до ураження цілі, каже військовий експерт Олег Катков.

Калібр, прапор
Військовий експерт пояснив, яких російських ракет потрібно боятися найсильніше / ua.depositphotos.com/

У разі війни України з Росією - кожна ракета окупантів складна для перехоплення системою української ППО. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор порталу Defence Express Олег Катков.

Як пояснив експет, якби росіяни використовували якісь певні ракети, до цього можна було б пристосуватися. Однак окупанти постійно застосовують різні ракети, більше того – комбінують їх. Тобто в одному залпі можуть бути, наприклад, і крилаті ракети, і X-22, і балістичні "Іскандери", говорить Катков.

"Пуск такої ракети як "Іскандер-М", балістичної, ми побачимо теж майже відразу, але вона летить до цілі набагато швидше. З моменту пуску до поразки може пройти 5-7 хвилин", ‒ вважає експерт.

За словами Каткова, якщо узагальнити, то найбільш небезпечні ті ракети, які мають мінімальний час від старту до ураження цілі. Наприклад, якщо загарбники випускають крилату ракету з акваторії Каспійського моря на висоті близько 10 кілометрів, її можна помітити заздалегідь. Більш того, вона буде летіти кілька годин ‒ як звичайний пасажирський літак.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь — яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Автор: Єгор Бунін
ракета новини України війна Росії та України
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