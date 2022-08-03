Військовий експерт пояснив, яких російських ракет потрібно боятися найсильніше / ua.depositphotos.com/

У разі війни України з Росією - кожна ракета окупантів складна для перехоплення системою української ППО. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор порталу Defence Express Олег Катков.

Як пояснив експет, якби росіяни використовували якісь певні ракети, до цього можна було б пристосуватися. Однак окупанти постійно застосовують різні ракети, більше того – комбінують їх. Тобто в одному залпі можуть бути, наприклад, і крилаті ракети, і X-22, і балістичні "Іскандери", говорить Катков.

"Пуск такої ракети як "Іскандер-М", балістичної, ми побачимо теж майже відразу, але вона летить до цілі набагато швидше. З моменту пуску до поразки може пройти 5-7 хвилин", ‒ вважає експерт.

За словами Каткова, якщо узагальнити, то найбільш небезпечні ті ракети, які мають мінімальний час від старту до ураження цілі. Наприклад, якщо загарбники випускають крилату ракету з акваторії Каспійського моря на висоті близько 10 кілометрів, її можна помітити заздалегідь. Більш того, вона буде летіти кілька годин ‒ як звичайний пасажирський літак.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь — яке місто в будь-який час", - пояснив він.

Інші новини: