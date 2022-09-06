"Через 3-4 тижні стане зовсім цікаво": Арестович пообіцяв великі проблеми окупантам на Півдні

Олексій Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку / Фото УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на південному напрямк "через три-чотири тижні стане зовсім цікаво", і ситуація для російських окупантів погіршиться. Лише за перші чотири дні операції втрати в російській окупаційній армії склали понад півтори тисячі вбитими і пораненими. Про це Арестович розповів в ефірі Фейгін Live 5 вересня.

За його словами, українська армія дійсно звільнила Високопілля в Херсонській області. Ольгине і Потьомкіне і так були під контролем ЗСУ. Але це не єдині звільнені населені пункти на Херсонському напрямку. Крім того, захисники України взяли в полон понад 10 бойовиків так званої "ДНР".

"Оперативне оточення це завжди приємно, це близько 20 тисяч російських військових знаходяться на правому березі без особливої можливості взаємодії з великою землею. Вони через поромні переправи якось намагаються, але це все під вогневим контролем дуже швидко проявляється і знищується", — розповів Арестович.

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Радник ОП повідомив, що на півдні росіяни під загрозою розстрілу заборонили місцевим жителям переправлятися з берега на берег Дніпра. Так загарбники хочуть уберегтися від навідників.

"Через 3-4 тижні стане зовсім цікаво, тому що темпи витрачання боєприпасів і матеріальних засобів там сильно перевищують будь-які можливості поставки. Хоча російське командування перекидає туди все, що можна переправляти", — сказав Арестович.

"Цьому угрупованню потрібно на добу 4 тис. тонн вантажу, щоби нормально почуватися. Я не думаю, що вони пропускають хоча б тисячу", — додав він.

Ситуація на Херсонщині

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найгарячишими напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонське, Мелітопольське та Донецьке.

У неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області. Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.

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