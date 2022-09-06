Удари спецпідрозділів ЗСУ на півдні: у США розповіли про контрнаступ української армії

Контрнаступ ЗСУ послаблює можливості РФ на півдні / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

В Херсонській області контрнаступними діями українських сил поступово зводяться нанівець російські тактичні та оперативні можливості.

Удари ЗСУ відчутно послаблюють логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні. Про це йдеться у свіжому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).

Також йдеться про подальше руйнування російських наземних ліній зв'язку (GLOC) в центрі Херсонської області. Український спецназ провів обмежену операцію проти російської бази ФСБ в районі Енергодара.

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При цьому контрнаступальні дії ЗСУ впливають на російську окупаційну владу в регіоні. З їх боку вже звучать заяви про те, що псевдореферендум про приєднання Херсона і області до Росії буде "поставлений на паузу" з міркувань "безпеки".

Зазначається, що заяви колаборантів вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу.

В ISW додали, що українські сили мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

/ understandingwar.org

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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