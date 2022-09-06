Мінус 86 окупантів, вертоліт Ка-52 і багато техніки: ЗСУ завдали серйозних втрат загарбникам на Півдні

Протягом понеділка, 5 вересня, авіація Збройних сил України завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командним та опорним пунктам ворога.
Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні ще 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
Як повідомили у зведенні Оперативного командування Південь на Facebook-сторінці, загалом упродовж дня авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командним та опорним пунктам ворога.
У районі Високопілля окупанти намагалися проводити розвідку за допомогою безпілотного шпигуна "Орлан-10", проте пострілом зенітного ракетного підрозділу він був знищений.
У районі Новогригорівки в Миколаївській області ВСУ приземлили ударний ворожий вертоліт Ка-52, а під час ракетної атаки по звільнених територіях Херсонської області, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.
Ракетно-артилерійські підрозділи упродовж понеділка виконали 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО окупантів, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.
Підтверджені втрати ворога становлять:
- 86 військовослужбовців;
- 4 танка;
- 12 одиниць автобронетехніки;
- 4 гаубиці 152 калібру "Мста-Б" і "Мста-С";
- 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С";
- станція зв'язку;
- протитанковий ракетний комплекс;
- 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах.
Як повідомляв Главред, 5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.
У неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області. Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
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