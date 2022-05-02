Експерт розповів, чому українська ППО не збиває всі ракети російських окупантів / колаж УНІАН

Система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він прокоментував недавній ракетний обстріл Києва, який окупанти організували якраз тоді, коли в українській столиці перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерреш.

За словами Жданова, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше, 28 квітня ввечері, в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

В результаті ракетного удару по Києву є постраждалі, але поки невідомо скільки. Про це сказала прессекретар ДСНС Світлана Водолага.

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