Вдарять у День Незалежності: РФ везе до кордону з Україною ешелони з ракетами до ЗРК С-300

РФ везе до кордону з Україною ешелони з ракетами до ЗРК С-300/ mil.ru

Росія стягує до українського кордону і на окуповані території ракети і боєприпаси. Зокрема, країна-агресорка на початку серпня відправила з Улан-Уде ешелони, до яких входять 28 вагонів з боєприпасами, у тому числі з 32 ракетами до зенітно-ракетних комплексів С-300.

Очікується, що ці ешелони прибудуть до кордону з Україною орієнтовно у 20-х числах серпня. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначають у Страткомі, очевидно, що російські окупанти намагаються сконцентрувати ці ракети та боєприпаси біля кордону і на окупованих територіях до 24 серпня.

Крім цього, зазначається, що окупанти до середини серпня вилучили з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів в Котово понад 120 контейнерів із ракетами до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300.

"Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів – ред.) до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні", – йдеться у повідомленні.

Також російські загарбники концентрують ракети до ЗРК С-300 у Зябрівці в Білорусі за 22 кілометри від українського кордону. Там кількість транспортно-пускових контейнерів перевищує 60 одиниць.

"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", – наголошують у Страткомі ЗСУ.

Раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що країна-агресорка РФ може влаштувати масовану ракетну атаку по Україні у День Незалежності 24 серпня, а також напередодні цієї дати – 23 серпня. Російський диктатор Володимир Путін не пропустить таку важливу для України дату без уваги, впевнений генерал.

Також раніше повідомлялося, що один із зенітних ракетних дивізіонів Збройних сил України показав надзвичайну майстерність, зумівши збити за 3 хвилини шість російських ракет "Калібр".

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