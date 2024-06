РФ готує масштабні наступи на нових напрямках: в ISW розкрили нестачу резервів

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наявних російських резервів чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках.

Інститут з посиланням на українського військового оглядач Костянтина Машовця зазначає, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб, передає ISW.

В ISW також припускають, що ці резерви РФ належним чином не навчили або не оснастили. Раніше РФ використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

Фахівці інституту вважають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.