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РФ готує масштабні наступи на нових напрямках: в ISW розкрили нестачу резервів

Юлія Закрепа
9 червня 2024, 07:50
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Західні аналітики повідомили, що російських резервів недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках
РФ готує масштабні наступи на нових напрямках: в ISW розкрили нестачу резервів
Росії не вистачає війська на нові наступи / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, оперативне командуванн "Захід"

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наявних російських резервів чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках.

Інститут з посиланням на українського військового оглядач Костянтина Машовця зазначає, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб, передає ISW.

В ISW також припускають, що ці резерви РФ належним чином не навчили або не оснастили. Раніше РФ використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

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Фахівці інституту вважають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.

"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в наступ і відбили стратегічний населений пункт на Сході. За даними ЗМІ, українським військовим вдалось відбити більшу частину селища Калинівка та витіснити окупантів з позицій біля каналу Сіверський Донець-Донбас.

Українські військові пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська. Аналітик Юліан Рьопке зазначив, що для перекидання підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber

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