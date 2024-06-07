ЗСУ перейшли в наступ і відбили стратегічний населений пункт на Сході - Bild

За даними ЗМІ, українським військовим вдалось відбити більшу частину селища Калинівка та витіснити окупантів з позицій біля каналу Сіверський Донець-Донбас.

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ЗСУ просунулись вперед поблизу Часового Яру / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Міноборони РФ

Сили оборони України провели успішний контрнаступ і змогли відбити населений пункт Калинівка, що знаходиться північніше міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

Зазначається, що в ході російського наступу в напрямку міста Часів Яр, яке розташовне на захід від окупованого Росією Бахмуту армія РФ використовує тактику подвійного удару.

"ЗС РФ безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на самому сході міста, а також обходять його з флангів", - зазначають в Bild.

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За даними ЗМІ, російські окупаційні війська наприкінці квітня змогли здійснити просування на південь і досягти каналу Сіверський Донець - Донбас. Водночас, на північ від Часового Яру росіяни змогли захопити селище Калинівка, що також дало їм змогу вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас.

Крім того, вказується, що мікрорайон "Канал" в Часовому Яру залишається під контролем українських військових, не заважаючи на його повне знищення внаслідок російських обстрілів.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке також повідомив, що нещодавно ЗСУ провели контратаку і відбили селище Калинівка.

"Українські війська відбили більшу частину Калинівки і відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру", - повідомляє Юліан Рьопке.

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Бої за Часів Яр - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти посилили свої наступальні дії в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Вони атакують позиції українських військових біля Андріївки та Кліщіївки, використовуючи бронетехніку. Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

Окупанти не припиняють спроб захоплення Часового Яру у Донецькій області та намагаються захопити стратегічні висоти в цьому районі. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він також зазначав, що російські окупанти використовують колони бронетехніки для наступу на Часів Яр. Проте всі їхні спроби наступати з використанням механізованої складової закінчуються невдало.

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