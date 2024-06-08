ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська — Bild

Російські війська відходять і атакують втрачені райони авіацією, повідомляє Юліан Рьопке.

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ЗСУ просуваються у Вовчанську / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Bild

За останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області.

Російські військові пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана. Таку інформацію опублікував експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити й атакувати втрачені райони авіацією, ракетами й артилерією", - уточнив. відео дня

Аналітик зазначив, що для перекидання підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber. ЗС РФ атакували його дроном "Ланцет", але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна, додав Рьопке.

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Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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