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РФ готує новий штурм на Харківщині: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок удару

Олексій Тесля
23 липня 2024, 10:46
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Ворог відновив атаки, відбулося 7 бойових зіткнень - 5 ще тривають, розповіли в ОТГ "Харків".
Скріншот
РФ готує новий наступ на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, t.me/mod_russia_en

У районі населеного пункту Лук'янці Харківської області російські окупаційні війська планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-тактичного угруповання військ "Харків". При цьому наголошується, що у Вовчанську відмічено поодиноке переміщення особового складу армії РФ з метою перегрупування штурмових груп.

Подробиці боїв на Харківщині

Уточнюється, що за минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке.

відео дня

Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 1 ракетного удару, 22 авіаційних удари (36 КАБів) у районах населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Глибоке, Питомник, Малі Проходи, Караїчне. Також ворог завдав 37 ударів дронами-камікадзе та здійснив 436 обстрілів позицій Сил оборони України.

Протягом поточної доби ворог відновив атаки. Станом на ранок відбулося 7 бойових зіткнень, з них 5 ще тривають.

Українські війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення військ ворога. Загарбники проводять перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська агресора Росії не полишають спроб прорвати оборонні редути української армії на півночі Харківської області. У районі Мурома Бєлгородської області ворожі сили організували прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії для розв'язання питань із некомплектом особового складу.

Як повідомлялося раніше, РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій, заявив Максим Жорін. Ворог поки не зміг досягти тих цілей, які ставив перед собою в рамках даної операції.

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ЗСУ Харківська область військова агресія РФ війна Росії та України
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