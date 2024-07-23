РФ готує новий штурм на Харківщині: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок удару

Ворог відновив атаки, відбулося 7 бойових зіткнень - 5 ще тривають, розповіли в ОТГ "Харків".

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РФ готує новий наступ на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, t.me/mod_russia_en

У районі населеного пункту Лук'янці Харківської області російські окупаційні війська планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-тактичного угруповання військ "Харків". При цьому наголошується, що у Вовчанську відмічено поодиноке переміщення особового складу армії РФ з метою перегрупування штурмових груп.

Подробиці боїв на Харківщині

Уточнюється, що за минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке.

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Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 1 ракетного удару, 22 авіаційних удари (36 КАБів) у районах населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Глибоке, Питомник, Малі Проходи, Караїчне. Також ворог завдав 37 ударів дронами-камікадзе та здійснив 436 обстрілів позицій Сил оборони України.

Протягом поточної доби ворог відновив атаки. Станом на ранок відбулося 7 бойових зіткнень, з них 5 ще тривають.

Українські війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення військ ворога. Загарбники проводять перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська агресора Росії не полишають спроб прорвати оборонні редути української армії на півночі Харківської області. У районі Мурома Бєлгородської області ворожі сили організували прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії для розв'язання питань із некомплектом особового складу.

Як повідомлялося раніше, РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій, заявив Максим Жорін. Ворог поки не зміг досягти тих цілей, які ставив перед собою в рамках даної операції.

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