РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті

Росія активізувалася на Курахівському напрямку, тисне на Торецьк і кидає "мʼясні" штурмові бригади на Харківщину.

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Триває російсько-українська війна / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росіяни продовжують штурмувати оборонні позиції ЗСУ. За вівторок, 16 липня, Генштаб зафіксував 65 бойових зіткнень. З-поміж іншого, загарбники спробували ще чотири рази наступати під Харковом, там — втрати на рівні дивізій, зауважує, своєю чергою, майор ЗСУ Максим Жорін.

Харківський напрямок

Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

Як зауважив майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.

відео дня

"Всі ці відео, де вони плачуть про втрати на Харківському напрямку - правда, бо втрати у них справді величезні, вже на рівні дивізій. Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки рф не дуже вдались", — написав він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Купʼянський напрямок

Ворог здійснив 8 штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв закінчилися, ще два - тривають.

Лиманський напрямок

Загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Невського та Макіївки. Українські захисники відбили чотири атаки, ще одна - триває.

Сіверський напрямок

Впродовж дня ворог сім разів атакував у районах Верхньокам’янського, Переїзного та Північного. Наші воїни шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення - триває.

Краматорський напрямок

Окупанти 5 разів здійснювали штурмові дії. СЗСУ зупинили дві атаки росіян поблизу Опитного та Часового Яру, ще три атаки тривають в районі Кліщіївки.

Торецький напрямок

Противник атакував шість разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бої завершилися без успіху для окупантів, ще два - продовжуються.

Покровський напрямок

З початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити захисників у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Уманське.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Курахівський напрямок

Ворог став активнішим - 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири - продовжуються.

Времівський напрямок

ЗС РФ двічі атакували позиції наших військ біля Водяного. У результаті боєзіткнень росіяни зазнали невдачі.

Оріхівський напрямок

Противник намагався прорвати українську оборону біля Малої Токмачки та Новоандріївки - успіху не мав.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто.

Однак, за спостереженнями західних аналітиків, Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважував, що дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією.

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