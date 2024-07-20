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РФ готує новий масштабний наступ: в 3 ОШБр розкрили ситуацію на Харківщині

Руслана Заклінська
20 липня 2024, 18:33
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Російські окупанти не можуть знайти слабкі місця у лінії оборони ЗСУ, розповів Микола Ворохов.
РФ готує новий масштабний наступ: в 3 ОШБр розкрили ситуацію на Харківщині
Росіяни забиті в бліндажах на лінії зіткнення / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 3 окрема штурмова бригада

На лінії фронту ситуація залишається надзвичайно напруженою. Російські окупанти намагаються утримати свої позиції, але українські захисники не дають ворогу можливості розгорнутися. Про це розповів командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону.

За його словами, бійці 3 ОШБр продовжують завдавати ударів по ворожій техніці та позиціях, змушуючи окупантів зосереджуватися на обороні. Проте на Харківщині росіяни залишаються активними.

"З одного боку він (ворог - Главред) активний, з іншого трошечки забитий так скажімо в землю, забитий в бліндажі. Тому що ми тут не даємо йому розгорнутись, вражаємо його техніку, вражаємо броню, танки, артилерію. Вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали", - заявив Волохов.

відео дня

Командир підрозділу зауважив, що незважаючи на це, окупанти продовжують активно шукати слабкі місця в українській обороні та не припиняють спроб штурму. Волохов зазначив, що наразі росіяни не можуть знайти вразливих місць, і військові 3 ОШБр навіть використовують маневри контратаки, щоб дезорієнтувати ворога.

"Загалом ситуація залишається складною і напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили і, складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані, де і як покаже час", - наголосив він.

Хто такий Микола Волохов?

Микола Волохов з позивним "Абдула" захищає Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади у підрозділі "Терра" на Бахмутському напрямку. У цивільному житті Микола – мотогонщик, та зараз він – аеророзвідник. Шлях воїна чоловік обрав 2014-го – під час боїв за Маріуполь, повідомляє УП.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, окупаційні війська РФ просунулись на північний захід від Авдіївки, на схід від Торецька та в напрямку Сіверська Донецької області. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про захоплення населеного пункту Прогрес поблизу Авдіївки.

Також, за даними британської розвідки, основні наступальні зусилля Росії зосереджені на Авдіївському напрямку. Окупанти просуваються до Покровська і Нью-Йорка на Донеччині. Протягом останнього місяця спостерігається підвищена оперативна активність ворога в цих районах.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України покинули населений пункт Урожайне на Донеччині, який був практично знищений російськими обстрілами. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що українські військові залишили село через неможливість утримання позицій.

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