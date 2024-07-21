Війська РФ готуються атакувати на Харківщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

Війська агресора Росії не полишають спроб прорвати оборонні редути української армії на півночі Харківської області, розповіли в ОТГ "Харків".

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Окупанти готуються до штурмів у Глибокому та Вовчанську - ОТГ "Харків" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Deep State

Російські окупаційні війська перекидають на північ Харківської області, в район Глибокого, додаткові штурмові групи для подальших атакувальних дій. У бік Вовчанська ворог проводить перегрупування з метою проведення наступальних дій. Зафіксовано прибуття нових загарбників у район Мурома на Білгородчині, щоб вирішити питання з некомплектом особового складу. Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону.

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості", - повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

Ворог відновлює сили в районі Мурома

У районі Мурома Бєлгородської області ворожі сили організували прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії для розв'язання питань із некомплектом особового складу.

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Ситуація в районі Вовчанська

У районі центральної та східної частин Вовчанська окупанти працюють над перегрупуванням штурмовиків 138-ї Окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї Окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій.

"Також підтверджено, що штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії з РФ виведено на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та загону "Ахмат", - зазначили в ОТГ.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Втрати військ Росії на Харківському напрямку

За минулі 24 години сталося 7 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 авіаударів у напрямку позицій ЗСУ із застосуванням 16 корегованих бомб, 5 ракетних ударів і 32 удари дронами-камікадзе. Здійснено 396 обстрілів українських позицій.

Противник минулої доби втратив 113 своїх окупантів. Також втрачено 29 одиниць бойової техніки:

2 танки; 5 артилерійських систем; 8 одиниць автомобільної техніки; 3 одиниці спецтехніки; 11 безпілотних літальних апаратів.

Підкреслюється, що знищено і 72 укриття для особового складу противника, а також 1 пункт зберігання боєприпасів.

Наступ РФ на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Окупантам вдалося досягти однієї мети у Харківській області - відтягнути деякі сили ЗСУ на північ регіону, сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Проте ворогу не вдалося наблизитися до Харкова, як того планували росіяни.

Війська РФ зазнали величезних втрат у боях на півночі Харківщини, зазначив заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук. Росіянам у такій ситуації доводиться знімати підрозділи з інших напрямків.

РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій, заявив Максим Жорін. Ворог поки що не зміг досягти тих цілей, які ставив перед собою в рамках цієї операції.

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