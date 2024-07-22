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РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

Юлія Закрепа
22 липня 2024, 08:48оновлено 22 липня, 09:46
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Загарбники проводять перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків.
РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині
ЗСУ готуються до наступу РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що впродовж кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова.

У звіті ISW йдеться про те, що окупаційна російська армія атакувала поблизу Глибокого та у Вовчанську, а ЗСУ контратакували біля Глибокого. Водночас аналітики зауважують, що військове командування РФ продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку. Російський мілблогер заявив, що окупанти намагаються перешкодити українським силам перетнути Трав'янське водосховище.

Військове командування ворога продовжує посилення своєї армії під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку. Українське Харківське оперативно-тактичне угруповання військ повідомило, що зокрема окупанти розгорнули додаткові штурмові групи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії. Окрім того, загарбники проводять перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків.

відео дня

Тим часом українське харківське управління повідомило, що російське командування готує частини 153-го танкового полку до ударів по Вовчанську. Також заступник командира української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські військовослужбовці тренуються від двох до шести тижнів перед відправленням на цю ділянку фронту і не отримують точної інформації про реальну ситуацію перед боями у складі російських штурмових груп.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань та розкрив реальні втрати РФ. В умовах інтенсивних бойових дій українські військові знищують і подавляють велику кількість тактичних БпЛА.

У ЗСУ заявили про критичний стан під Часовим Яром. Павло Лакійчук зазначив, що до траси Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр ворогу залишається всього 7-8 кілометрів, а ця траса є нашим основним логістичним ланцюгом.

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