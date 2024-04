РФ готує наступ на Донбасі: в ISW сказали, що зупинить окупантів

Російська окупаційна армія планує широкий наступ на позиції ЗСУ на північний захід від Авдіївки в Донецькій області. Однак зусилля окупантів може обмежити передача Україні військової допомоги США та країн Заходу. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Як пишуть експерти ISW, росіяни зосередили силу розміром із дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки. У її складі - переважно чотири бригади Центрального військового округу Збройних сил РФ.

Аналітики припускають, що ці сили переслідують такі завдання:

Ці плани спрямовані на підтримку російської мети оперативного рівня, яка полягає в досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

У звіті ISW йдеться про те, що армія РФ не має достатньо часу для підготовки до ширшого прориву, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога країн Європи та США, якщо Сенат схвалить законопроєкт про додаткові асигнування.

Також аналітики нагадали, що Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель 22 квітня заявив, що перші поставки артилерійських боєприпасів з ініціативи Чехії прибудуть в Україну до кінця травня - початку червня.

"Здатність вирівняти співвідношення артилерійських обстрілів із силами агресора на полі бою, матиме вирішальне значення для спроможності Сил оборони позбавити російські війська ініціативи та сповільнити темпи їхнього просування на Авдіївському напрямку", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.