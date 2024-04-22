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Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться

Яна Ставська
22 квітня 2024, 19:55
Військо потребує реформу рекрутингу і навчальних центрів, вважає Жорін.
Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться
Мобілізація 2024 - основні положення / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com / zelenskyy.official

В українській армії все ще є проблеми з набором людей, і новий закон про мобілізацію це не вирішить. Офіцер ЗСУ, заступник командира "Третьої штурмової" Максим Жорін назвав це "комплексним питанням".

У своєму Telegram Жорін закликав владу формувати правильний образ війська.

"Займатись тотальною підготовкою населення. Працювати над мобілізацією всього суспільства, в сенсі обʼєднання навколо перемоги", - пояснив військовий.

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А після цього вже йде робота ТЦК та все інше, додав він.

"Ну і звісно, без реформи системи рекрутингу, реформи навчальних центрів та справедливого розподілення людей суттєво покращити ситуацію навряд вийде", - зазначив Жорін.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Мобілізація в Україні - останні новини

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни, прокоментував глава держави.

Згідно з новим законом про мобілізацію, засуджені зможуть потрапити до лав ЗСУ за особистою згодою та погодженням із командирами частин. Перевірятимуть їхнє фізичне здоров'я та психічний стан.

Також Кабмін розробляє нові покарання для ухилянтів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.

При цьому з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

"Я один з тих військових, який із задоволенням на наступний день після закінчення війни одразу повернусь додому, до своїх цивільних справ. Проте доки йде війна ми не можемо собі дозволити такої розкоші як демобілізація", - сказав він.

Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться
Мобілізація в Україні 2024 / Інфографіка: Главред

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