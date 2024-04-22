Допомога від США дасть перепочинок ЗСУ, але ще далеко до зміни ситуації на фронті – Bloomberg

Україна потребує додаткових засобів, якщо збирається просуватись вперед та відкидати російських окупантів.

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Допомога від США дасть перепочинок ЗСУ, але ще далеко до зміни ситуації на фронті/ колаж: Главред, фото: defense.gov, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Допомога Україні від США на суму понад $60 млрд дасть змогу українським військовим перепочити, але цих коштів буде недостатньо, щоб змінити перебіг війни кардинальним чином.

Багато чого буде залежати від того, наскільки швидко Сполучені Штати зможуть доставити допомогу на поле бою. Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

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Зазначається, що через затримки постачання зі США зараз українська армія стикається з серйозною нестачею боєприпасів і живої сили, а російські окупанти активно цим користуються.

Науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що отримання американської допомоги дасть змогу українським військовим перепочити, створить можливість уповільнити просування армії країни-агресорки РФ на фронті, провести "ефективну оборону" від загарбників та мінімізувати втрати.

Але якщо Україна хоче просуватися вперед і відкидати російських загарбників, то вона потребує додаткових засобів. Проте через активний опір проросійської частини республіканців перспектива отримання ще більшої допомоги виглядає примарною, зазначає Бєлєсков. За його словами, питання у тому, "чи буде допомога і в якому обсязі у 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні".

У матеріалі Bloomberg також зазначається, що Німеччина налаштована тиснути на своїх союзників у Європі, зокрема на Італію та Францію, щоб добитися надання Україні додаткових систем ППО.

Також у Bloomberg нагадали про висновки аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), які зазначали, що навіть за умови швидкої доставки допомоги від США Україні ця допомога через складнощі із транспортною логістикою не почне впливати на ситуацію на полі бою ще упродовж кількох тижнів.

"Ситуація на лінії фронту, ймовірно, погіршуватиметься упродовж цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися вікном перед надходженням нової допомоги США", – зазначили в ISW.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Рішення Палати представників Конгресу США про допомогу Україні

У США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроекти швидко будуть підтримані у Сенаті, а згодом підписані Байденом.

Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні – стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроект про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, вже у вівторок, 23 квітня.

Нагадаємо, в ISW раніше зазначали, що українські військові можуть призупинити наступ РФ за умови швидкого надходження допомоги від США. Але поки військова допомога від США прибуде в Україну, російські окупанти спробують скористатися цим "вікном", щоб активізувати наступ та удари ракетами і дронами.

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