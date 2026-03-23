Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

Російська сторона може спробувати повернутися до тактики регулярних обстрілів з інтервалом приблизно у два тижні, попередив Олег Жданов.

Росія готує масований удар

Існує ймовірність нової масштабної ракетної атаки

РФ може задіяти кілька стратегічних літаків

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що найближчим часом існує ймовірність нової масштабної ракетної атаки на Україну. До такого висновку він дійшов, аналізуючи останні ознаки та активність з боку Росії.

За його оцінкою, з настанням спеки удари можуть бути спрямовані не тільки по енергетиці, але й по об'єктах водопостачання. При цьому атаки на енергосистему, на його думку, триватимуть аж до завершення активної фази бойових дій.

Говорячи про можливості Росії, експерт зазначає, що вона теоретично може задіяти кілька стратегічних літаків, однак не факт, що всі вони будуть озброєні ракетами. Разом з тим, все частіше застосовується тактична авіація, зокрема літаки Су-34 і Су-35 з ракетами різних типів, включаючи Х-59 і "Онікс". Це може вказувати на певні обмеження в ресурсах — як носіїв, так і самих ракет.

Жданов також звертає увагу, що останнім часом фіксувалися випадки застосування нещодавно виготовлених ракет, які практично відразу після випуску використовувалися в ударах.

Окремо він підкреслює, що в останніх атаках майже не фігурують ракети "Кинжал". На його думку, це може бути пов’язано з технічними труднощами у літаків-носіїв МіГ-31, оскільки їхні двигуни потребують повної заміни, а не ремонту.

Експерт припускає, що роль "Кинжалів" може зменшуватися. При цьому він нагадує, що за своєю суттю ця ракета є модифікацією "Іскандера", адаптованою для запуску з повітря. Якщо проблеми з носіями збережуться, Росія може збільшити використання наземних балістичних комплексів.

Загалом Жданов припускає, що російська сторона може намагатися повернутися до тактики регулярних обстрілів з інтервалом близько двох тижнів, як це вже відбувалося раніше, однак залишається питання, чи вдасться підтримувати такий темп.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а також тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

