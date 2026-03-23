Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

Олексій Тесля
23 березня 2026, 23:19
Російська сторона може спробувати повернутися до тактики регулярних обстрілів з інтервалом приблизно у два тижні, попередив Олег Жданов.
ракета, Ту-95
Росія готує масований удар / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Важливо:

  • Існує ймовірність нової масштабної ракетної атаки
  • РФ може задіяти кілька стратегічних літаків

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що найближчим часом існує ймовірність нової масштабної ракетної атаки на Україну. До такого висновку він дійшов, аналізуючи останні ознаки та активність з боку Росії.

За його оцінкою, з настанням спеки удари можуть бути спрямовані не тільки по енергетиці, але й по об'єктах водопостачання. При цьому атаки на енергосистему, на його думку, триватимуть аж до завершення активної фази бойових дій.

Говорячи про можливості Росії, експерт зазначає, що вона теоретично може задіяти кілька стратегічних літаків, однак не факт, що всі вони будуть озброєні ракетами. Разом з тим, все частіше застосовується тактична авіація, зокрема літаки Су-34 і Су-35 з ракетами різних типів, включаючи Х-59 і "Онікс". Це може вказувати на певні обмеження в ресурсах — як носіїв, так і самих ракет.

Жданов також звертає увагу, що останнім часом фіксувалися випадки застосування нещодавно виготовлених ракет, які практично відразу після випуску використовувалися в ударах.

Окремо він підкреслює, що в останніх атаках майже не фігурують ракети "Кинжал". На його думку, це може бути пов’язано з технічними труднощами у літаків-носіїв МіГ-31, оскільки їхні двигуни потребують повної заміни, а не ремонту.

Експерт припускає, що роль "Кинжалів" може зменшуватися. При цьому він нагадує, що за своєю суттю ця ракета є модифікацією "Іскандера", адаптованою для запуску з повітря. Якщо проблеми з носіями збережуться, Росія може збільшити використання наземних балістичних комплексів.

Загалом Жданов припускає, що російська сторона може намагатися повернутися до тактики регулярних обстрілів з інтервалом близько двох тижнів, як це вже відбувалося раніше, однак залишається питання, чи вдасться підтримувати такий темп.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а також тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

23:35Війна
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:47

Вузький коридор стане значно ширшим: дизайнери розкрили, як підібрати кольори

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Які блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЯкі блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
23:26

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

23:19

Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

23:10

"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

Реклама
22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

Реклама
19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

Реклама
15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

