В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі

В Україні знову обговорюють ідею введення окремого дорожнього збору для власників електромобілів. Однак таке рішення може уповільнити розвиток ринку електрокарів і вдарити по енергонезалежності країни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький

За словами фахівця, спочатку необхідно переглянути саму логіку формування дорожнього збору в Україні.

"Коли в Україні постало питання, як наповнювати дорожній фонд, тоді дійшли висновку, що оптимальним варіантом буде закласти дорожній збір у вартість палива. Тобто кожен літр палива фактично вже містить податок на дороги та відрахування до дорожнього фонду", — каже він.

Експерт зазначає, що чинна система вже давно не відображає сучасні реалії. Зараз дорогами їздять гібриди та електрокари, які споживають менше палива або взагалі не використовують бензин і дизель.

При цьому дорожній збір продовжують платити навіть ті, хто не користується дорогами. Як приклад Бучацький наводить генератори під час блекаутів та сільськогосподарську техніку.

"Генератори по дорогах не їздять, але ті, хто купував паливо для генераторів, фактично сплачували дорожній збір. Те саме стосується тракторів, комбайнів та іншої техніки, яка працює в полі", — зазначає експерт.

Про особу: Станіслав Бучацький Станіслав Бучацький — український автомобільний експерт, бізнес-консультант і громадський активіст, співзасновник і голова Інституту досліджень авторинку. Спеціалізується на аналізі автомобільного ринку, коментує питання імпорту авто, розмитнення та тенденцій на ринку електромобілів, дає експертні оцінки змінам у законодавстві та податковому регулюванні автомобільної галузі. Бучацький активно виступає у ЗМІ та спеціалізованих виданнях, є автором аналітичних матеріалів та порад щодо ввезення автомобілів в Україну, а також має практичний досвід водіння з 2008 року та численні подорожі, що формують його професійний погляд на автомобільну тематику.

