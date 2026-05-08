РФ зібрала 106 тисяч окупантів на одному напрямку: Сирський розкрив плани ворога

Руслана Заклінська
8 травня 2026, 19:37оновлено 8 травня, 21:02
Головком ЗСУ розповів, що РФ зосередила основні сили на Покровському напрямку.
Головком ЗСУ назвав найгарячіші точки

Ключові тези Сирського:

  • РФ зосередила 106 тис військ на Покровському напрямку
  • Сили оборони стримують атаки і проводять контрдії
  • Україна нарощує удари по об’єктах у глибині РФ

РФ зосередила на Покровському напрямку близько 106 тисяч військових. Окупанти наступають фактично по всьому фронту та проводять перегрупування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, найнапруженішим напрямком залишається Покровський. Також висока активність ворога фіксується на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, а також уздовж кордону з РФ.

Сирський зазначив, що Сили оборони утримують позиції, зривають плани противника та за можливості проводять контрдії. Українські підрозділи також продовжують операції на території Курської області РФ.

"Запорука успіху — саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими", - розповів Сирський.

Олександр Сирський

Удари по об'єктах РФ

У квітні Об’єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тис. завдань, артилерія уразила 8,5 тис. цілей, а ракетні війська здійснили 74 удари. Також у глибині РФ засобами Deep Strike уражено 84 об’єкти.

"Послідовно нарощуємо ракетно-дроновий тиск на державу-агресора. Пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу РФ", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Українські ракети

Зміни у війську

Окремо Сирський повідомив про посилення міжнародної допомоги та розвиток власних оборонних спроможностей. Водночас, за його словами, триває робота над реформою комплектування війська та переходом до контрактної моделі служби.

"Також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", - додав генерал.

Яка нова тактика РФ на фронті - думка експерта

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія розпочала весняно-літню наступальну кампанію, намагаючись тиснути на кількох ділянках фронту, однак українські сили зірвали її початкову фазу.

За його словами, Сили оборони України не дозволили ворогу прорватися під Покровськом, на Запорізькому та Куп’янському відтинках. Це призвело до значних втрат і втрати темпу російського наступу.

Після цього РФ змінила тактику й замість швидкого прориву перейшла до поступового виснаження української оборони, поєднуючи масовані удари дронами та авіабомбами з атаками піхоти. За оцінкою експерта, Росія може продовжити таку багатохвильову кампанію впродовж літа.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія порушила заявлене "перемир’я" і продовжила масовані атаки на фронті. За ніч зафіксовано понад 140 обстрілів і 10 штурмів, а також понад 850 атак дронами різних типів.

Окупанти також намагаються посилити тиск на Слов’янсько-Лиманському напрямку, використовуючи артилерію, дрони та розвідку з повітря. Ворог активно обстрілює позиції ЗСУ, застосовує FPV-дрони для точного ураження та намагається виявити українські вузли управління безпілотниками.

Крім цього, Зеленський повідомив, що у квітні Україна завдала значних втрат російській армії - понад 35 тисяч убитими та пораненими. За його словами, Сили оборони зберігають стабільний рівень захисту та нарощують ефективність ударів на відстані понад 20 км.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

