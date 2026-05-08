Балерина-прихильниця Путіна поділилася новиною про свою доньку.

Анастасія Волочкова більше не спілкується з донькою

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, розповіла, що втратила свою дочку.

Як пишуть російські пропагандисти, дочка не вийшла на зв'язок, коли Волочковій робили операцію в Німеччині.

Вона дала про себе знати на 50-річний ювілей артистки. Тоді дочка надіслала букет красивих троянд і листівку з теплими словами. Але після цього на зв'язок не виходила.

"Я навіть не знаю, що відбувається з дочкою, де вона перебуває, знаю лише, що в центрі Москви. Намагалася зателефонувати, з 8 Березня привітати — у мене досі лежить подарунок. Замовила для неї ікону святої мучениці Аріадни, вона дуже рідкісна. А в Новий рік вони з Микитою (зять Волочкової — прим. ред.) мене взагалі не привітали. Таке відчуття, що йде якась агресія. Я хочу запитати, за що? За те добро, що я зробила?" — дивується балерина.

Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфаря, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

