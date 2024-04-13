Україна має 2 проблеми, які дають перевагу для РФ: в ОП зробили важливу заяву

Такі проблеми стимулюють російських окупантів продовжувати тиск.

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Україна має 2 проблеми, які дають перевагу для РФ, зазначає Подоляк/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрін

Зараз існують дві головні проблеми, які додають країні-агресорці Росії стимулу у війні проти України.

Ці проблеми явно стимулюють російських окупантів продовжувати тиск. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Зараз є дві ключові проблеми. І те, й інше явно стимулює Росію... продовжувати тиск", - зазначив він.

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Перша проблема – це штучний дефіцит озброєння, який зараз відчуває наша держава. Подоляк зазначив, що такий дефіцит створюється у першу чергу через розрив між словами західних партнерів та їх логістичним небажанням вирішувати проблему.

"На це є кілька причин. Так само існує суттєвий розрив між ефектними словами про санкції та зростаючою сегментарною торгівлею з РФ, що дозволяє їй мати стабільний військовий ресурс", - пояснив радник голови ОП.

Друга проблема, за словами Подоляка – це постійні докладні розповіді про тиск російських окупантів на тому чи іншому напрямку фронту, про проведення загарбниками великомасштабних концентрацій і посилення нападів, про якісь локальні переваги ворога. При цьому такі розповіді робляться з "депресивним і приреченим підтекстом", що своїм наслідком може мати деморалізуючий ефект.

"Роблять це не тільки на західних медіаплатформах, а й на внутрішньому (військово-аналітичному) ринку. Знання оперативної обстановки, розуміння того, що і як змінювати/поліпшувати/реагувати, вимагають обов'язкового виходу в ефір та руйнування психічного стану суспільства?" – поставив риторичне запитання Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті суттєво загострилася , і повідомив про важливі рішення. Тільки досягнення технічної переваги над російськими окупантами у високотехнологічних видах зброї дасть можливість перемогти більшого за чисельністю ворога, зазначив він.

Раніше у Defense Express повідомили, що росіяни придумали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів. Пропагандист заявив, що Росія вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але до цього часу він "не вироблявся в широких масштабах".

Нагадаємо, Дональд Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою. Трамп вважає, що США повинні дати цю допомогу Україну у якості позики, а не "подарунка".

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