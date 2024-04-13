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РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Зеленського назвали цілі ударів ворога

Олексій Тесля
13 квітня 2024, 13:42
Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував ракетні удари РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/mpodolyak2, скріншот

Ситуацію навколо критичної ситуації із зенітними ракетами до комплексів ППО прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів, хоча у ЗСУ ще не закінчилися американські ракети ППО Patriot і німецькі Iris-T. Про це він розповів у коментарі виданню The Guardian.

"Вони, безумовно, в дефіциті", - підкреслив представник ОП, коментуючи важку ситуацію із зенітними ракетами у Сил оборони.

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При цьому він нагадав про те, що ворог перейшов до нової тактики ударів по електростанціях з використанням "до 10 або 12 ракет одночасно", минаючи протиракетні щити Patriot та інші системи протиракетної оборони.

"Система перевантажена. Тепер ми маємо зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти", - пояснив радник глави ОП.

Він сказав, що РФ "веде війну проти цивільного населення", проте відсутній навіть осуд з боку міжнародної спільноти.

"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплоелектростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН або будь-яких інших подібних заяв", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Удар по Трипільській ТЕС

Нагадаємо, що Росія знищила Трипільську ТЕС новітніми ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає за характеристиками від гіперзвукового "Кинджала", її використання виявилося більш ефективним під час удару по Трипільській ТЕС. Дальність пуску ракет склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки.

Зруйнована Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться. Наразі працюють сонячні електростанції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС. Він вважає, що Росії не вдалося б зруйнувати Трипільську ТЕС, якби Україна мала достатньо Patriot. За словами Кулеби, саме в такому ключі українська сторона і буде говорити з іноземними партнерами.

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Михайло Подоляк війна Росії та України ракетний удар
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