Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

Міноборони готує масштабну реформу системи мобілізації.

Мобілізація і Україні зміниться / Колаж: Главред, фото: 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Ключові тези Федорова:

90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично

Раніше процес займав тижні та вимагав ручної обробки тисяч звернень

Міноборони працює над реформою мобілізації

Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації. Процес отримання відстрочок в Україні уже автоматизували. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+". При цьому українцям не потрібно подавати заяви, збирати довідки і відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК).

"90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", - наголосив Федоров.

Раніше громадяни мусили збирати пакети документів, відвідувати ТЦК кожні 90 днів, чекати на розгляд заяв понад тиждень та проходити через ручну обробку тисяч звернень. Наразі ж система сама отримує та звіряє дані, продовження відстрочки відбувається без черг і паперових процедур, а статус надходить у цифровому форматі через "Резерв+".

У Міноборони зазначили, що ресурси ТЦК тепер можуть зосередитися на ключових завданнях оборони.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - додав міністр оборони.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Які завдання отримав новий міністр оборони

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров отримав завдання посилити мотивацію військовослужбовців і покращити процес мобілізації.

Відповідаючи на запитання депутата Георгія Мазурашу про проблему так званої "бусифікації", прем'єр наголосила, що Федоров уже працює над підвищенням мотивації в армії та впровадженням контрактної служби.

"Безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", - зазначила прем'єр.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за потреби.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов’язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, у чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною та ефективною.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

