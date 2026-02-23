Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

Руслана Заклінська
23 лютого 2026, 13:37оновлено 23 лютого, 14:10
429
Міноборони готує масштабну реформу системи мобілізації.
Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни
Мобілізація і Україні зміниться / Колаж: Главред, фото: 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Ключові тези Федорова:

  • 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично
  • Раніше процес займав тижні та вимагав ручної обробки тисяч звернень
  • Міноборони працює над реформою мобілізації

Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації. Процес отримання відстрочок в Україні уже автоматизували. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+". При цьому українцям не потрібно подавати заяви, збирати довідки і відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК).

відео дня

"90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", - наголосив Федоров.

Раніше громадяни мусили збирати пакети документів, відвідувати ТЦК кожні 90 днів, чекати на розгляд заяв понад тиждень та проходити через ручну обробку тисяч звернень. Наразі ж система сама отримує та звіряє дані, продовження відстрочки відбувається без черг і паперових процедур, а статус надходить у цифровому форматі через "Резерв+".

У Міноборони зазначили, що ресурси ТЦК тепер можуть зосередитися на ключових завданнях оборони.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - додав міністр оборони.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання
Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Які завдання отримав новий міністр оборони

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров отримав завдання посилити мотивацію військовослужбовців і покращити процес мобілізації.

Відповідаючи на запитання депутата Георгія Мазурашу про проблему так званої "бусифікації", прем'єр наголосила, що Федоров уже працює над підвищенням мотивації в армії та впровадженням контрактної служби.

"Безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", - зазначила прем'єр.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за потреби.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов’язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, у чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною та ефективною.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні ЗСУ Міноборони України новини України Михайло Федоров війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Так вже починався наступ: Зеленський заявив про загрози з боку Білорусі

Так вже починався наступ: Зеленський заявив про загрози з боку Білорусі

13:49Війна
Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

13:37Україна
"Якщо складаємо лапки догори, то все": Жданов назвав рік завершення війни

"Якщо складаємо лапки догори, то все": Жданов назвав рік завершення війни

12:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:37

Чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч: експерти поставили крапку

14:15

Останні дні зими у Житомирській області: синоптики засмутили неприємним прогнозом

14:10

Замість традиційних відбивних: курка по-міланськи підкорить усіх гостейВідео

14:10

Інженер купив старий літак Boeing 737 і закопав його в саду: що він замислив

14:05

Як виглядати стрункішою без схуднення: секрети стилістів

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
13:53

Серйозно постраждали діти: будинок відомого артиста знищила російська ракета

13:49

Так вже починався наступ: Зеленський заявив про загрози з боку Білорусі

13:37

Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

13:32

Які речі повинні бути в кожному авто, щоб уникнути штрафу: повний перелікВідео

Реклама
13:02

Неймовірна знахідка в Антарктиці: вчені виявили хижака, якого тут бути не повинно (фото)

12:54

"Якщо складаємо лапки догори, то все": Жданов назвав рік завершення війни

12:45

Старша дочка Ольги Сумської приголомшила вчинком у РФ - подробиці

12:38

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

12:28

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

12:23

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

11:48

Більше м'яса і їдять менше: які качки найвигідніші для господарства

11:47

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

11:46

"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

11:39

"Молюся": сестра Жанни Фріске повідомила про складну хворобу

11:36

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Реклама
11:30

РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

11:29

Мстислав Чернов зробив потужну заяву після перемоги російського фільму на BAFTAВідео

11:03

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військовіВідео

10:54

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

Реклама
07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти