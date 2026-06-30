Потужне посилення авіації: Україна домовилася про постачання 16 винищувачів Gripen

Поставки 16 літаків Gripen E розпочнуться на початку 2029 року, а закупівля буде профінансована за рахунок кредиту ЄС.

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У ОП повідомили подробиці передачі Україні літаків Gripen / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот із відео

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Поставки 16 літаків Gripen E розпочнуться на початку 2029 року

Україна також отримає обладнання для літаків та технічну допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.

"У присутності глави держави та міністрів оборони України й Швеції документ підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв та генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції Мікаель Гранхольм", - йдеться в повідомленні пресслужби президента України

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Як зазначається, поставки 16 літаків Gripen E розпочнуться на початку 2029 року. Закупівля буде профінансована за рахунок кредиту Євросоюзу та за підтримки Великої Британії.

"Згідно з угодою, Україна також отримає обладнання для літаків, технічну допомогу та підтримку в питаннях логістики. У Швеції вже проходить навчання українських пілотів та технічного персоналу", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на початку 2027 року Україна отримає перші 16 винищувачів Gripen у якості військової допомоги від Швеції.

Глава держави подякував шведській стороні за реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen, які були досягнуті під час його зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у травні.

Міністр оборони Швеції зазначив, що рішення про постачання літаків Gripen є переломним моментом для концепції українських Повітряних сил.

Під час зустрічі обговорили подальше зміцнення української бойової авіації та протиповітряної оборони, зокрема йшлося про участь Швеції в програмі PURL та нові внески до неї, а також про роботу над розвитком європейської антибалістики.

Дивіться відео – деталі важливої ​​зустрічі:

/ Скриншот

У ПС оцінили перспективи отримання винищувачів Gripen

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що шведські винищувачі JAS 39 Gripen добре відповідають завданням української авіації. За його словами, за низкою технічних характеристик ці літаки здатні конкурувати з американськими F-35 і навіть перевершувати їх за окремими параметрами.

Ігнат зазначив, що спочатку придбання Gripen розглядалося як довгострокова перспектива до 2035 року. Однак завдяки роботі військових та проведеній підготовці цей процес вдалося суттєво прискорити.

Крім того, він повідомив, що українські пілоти вже здійснили ознайомчі польоти у Швеції та набули досвіду керування цими винищувачами. За словами Ігната, однією з ключових переваг Gripen є його економічність: літак вимагає менших витрат як під час експлуатації, так і під час технічного обслуговування.

/ Главред

Як повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Як повідомлялося, винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і за низкою параметрів перевершують американські F-35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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