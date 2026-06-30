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По всій Україні вводять графіки відключень - коли не буде світла 1 липня і чому

Юрій Берендій
30 червня 2026, 19:21
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В "Укренерго" попередили про запровадження 1 липня графіків відключення світла для населення та обмежень електропостачання для бізнесу.
По всій Україні вводять графіки відключень — коли не буде світла 1 липня і чому
Графіки відключення електроенергії - коли не буде світла 1 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • В усіх регіонах України вимушено запровадять обмеження світла
  • Графіки відключень діятимуть у середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00
  • Причиною вимкнень стало зростання навантаження через спеку

В Україні 1 липня знову запровадять тимчасові обмеження електропостачання. Причиною стало різке зростання навантаження на енергосистему через спекотну погоду, тому обмеження торкнуться як бізнесу, так і побутових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

Обмеження діятимуть у вечірній період, коли навантаження на енергосистему традиційно досягає найвищих показників. У компанії наголошують, що графіки застосовуватимуть одночасно для різних категорій споживачів.

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"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі однієї черги", - повідомили в "Укренерго".

По всій Україні вводять графіки відключень — коли не буде світла 1 липня і чому
/ Скріншот

В енергокомпанії пояснили, що цього разу головним чинником стало суттєве збільшення споживання електроенергії.

Водночас енергетики звертають увагу, що режим роботи енергосистеми може змінюватися залежно від поточної ситуації.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

По всій Україні вводять графіки відключень — коли не буде світла 1 липня і чому
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки можуть тривати відключення - коментар експерта

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв наголосив, що країна вже увійшла в період системних обмежень, які можуть зберігатися протягом усього літа.

"Ми ще 3 доби тому зайшли в незворотній період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів. Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі Києва - відключалося обладнання підстанцій обленерго", - зазначив експерт в ефірі День.LIVE.

Окремо Ігнатьєв звернув увагу на вечірні пікові навантаження, коли енергосистема найбільш вразлива через одночасне зниження генерації та зростання попиту з боку домогосподарств.

"Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 гВт·год", - наголосив він.

За словами експерта, подібні обмеження можуть повторюватися протягом усього літнього періоду як для промислових, так і для побутових споживачів.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, гендиректор YASNO Сергій Коваленко Сергій Коваленко попередив про різке зростання навантаження на енергосистему через аномальну спеку. За його словами кожні +3°C додають 100 МВт. Коваленко зазначив, що частина інфраструктури перебуває на ремонті і устаткування працює на межі своїх можливостей.

ДТЕК "Київські електромережі" оприлюднила попередній графік відключень для столиці. За оприлюдненим документом графік відключення 30 червня передбачає вечірні години. Згідно з документом, обмеження у Києві прогнозувалися переважно з 19:00 до 22:00.

НЕК "Укренерго" повідомило про запровадження графіків погодинних відключень по всій Україні. Тимчасові обмеження зазначались у проміжку з 17:00 до 22:00 і стосувалися побутових та промислових споживачів.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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