По всій Україні вводять графіки відключень — коли не буде світла 1 липня і чому

В "Укренерго" попередили про запровадження 1 липня графіків відключення світла для населення та обмежень електропостачання для бізнесу.

https://glavred.net/ukraine/po-vsey-ukraine-vvodyat-grafiki-otklyucheniy-kogda-ne-budet-sveta-1-iyulya-i-pochemu-10776995.html Посилання скопійоване

Графіки відключення електроенергії - коли не буде світла 1 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

В усіх регіонах України вимушено запровадять обмеження світла

Графіки відключень діятимуть у середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00

Причиною вимкнень стало зростання навантаження через спеку

В Україні 1 липня знову запровадять тимчасові обмеження електропостачання. Причиною стало різке зростання навантаження на енергосистему через спекотну погоду, тому обмеження торкнуться як бізнесу, так і побутових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

Обмеження діятимуть у вечірній період, коли навантаження на енергосистему традиційно досягає найвищих показників. У компанії наголошують, що графіки застосовуватимуть одночасно для різних категорій споживачів.

відео дня

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі однієї черги", - повідомили в "Укренерго".

/ Скріншот

В енергокомпанії пояснили, що цього разу головним чинником стало суттєве збільшення споживання електроенергії.

Водночас енергетики звертають увагу, що режим роботи енергосистеми може змінюватися залежно від поточної ситуації.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки можуть тривати відключення - коментар експерта

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв наголосив, що країна вже увійшла в період системних обмежень, які можуть зберігатися протягом усього літа.

"Ми ще 3 доби тому зайшли в незворотній період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів. Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі Києва - відключалося обладнання підстанцій обленерго", - зазначив експерт в ефірі День.LIVE.

Окремо Ігнатьєв звернув увагу на вечірні пікові навантаження, коли енергосистема найбільш вразлива через одночасне зниження генерації та зростання попиту з боку домогосподарств.

"Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 гВт·год", - наголосив він.

За словами експерта, подібні обмеження можуть повторюватися протягом усього літнього періоду як для промислових, так і для побутових споживачів.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, гендиректор YASNO Сергій Коваленко Сергій Коваленко попередив про різке зростання навантаження на енергосистему через аномальну спеку. За його словами кожні +3°C додають 100 МВт. Коваленко зазначив, що частина інфраструктури перебуває на ремонті і устаткування працює на межі своїх можливостей.

ДТЕК "Київські електромережі" оприлюднила попередній графік відключень для столиці. За оприлюдненим документом графік відключення 30 червня передбачає вечірні години. Згідно з документом, обмеження у Києві прогнозувалися переважно з 19:00 до 22:00.

НЕК "Укренерго" повідомило про запровадження графіків погодинних відключень по всій Україні. Тимчасові обмеження зазначались у проміжку з 17:00 до 22:00 і стосувалися побутових та промислових споживачів.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред