По всій Україні вводять графіки відключень — коли не буде світла 1 липня і чому

Ключові тези:
- В усіх регіонах України вимушено запровадять обмеження світла
- Графіки відключень діятимуть у середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00
- Причиною вимкнень стало зростання навантаження через спеку
В Україні 1 липня знову запровадять тимчасові обмеження електропостачання. Причиною стало різке зростання навантаження на енергосистему через спекотну погоду, тому обмеження торкнуться як бізнесу, так і побутових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".
Обмеження діятимуть у вечірній період, коли навантаження на енергосистему традиційно досягає найвищих показників. У компанії наголошують, що графіки застосовуватимуть одночасно для різних категорій споживачів.
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі однієї черги", - повідомили в "Укренерго".
В енергокомпанії пояснили, що цього разу головним чинником стало суттєве збільшення споживання електроенергії.
Водночас енергетики звертають увагу, що режим роботи енергосистеми може змінюватися залежно від поточної ситуації.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Скільки можуть тривати відключення - коментар експерта
Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв наголосив, що країна вже увійшла в період системних обмежень, які можуть зберігатися протягом усього літа.
"Ми ще 3 доби тому зайшли в незворотній період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів. Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі Києва - відключалося обладнання підстанцій обленерго", - зазначив експерт в ефірі День.LIVE.
Окремо Ігнатьєв звернув увагу на вечірні пікові навантаження, коли енергосистема найбільш вразлива через одночасне зниження генерації та зростання попиту з боку домогосподарств.
"Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 гВт·год", - наголосив він.
За словами експерта, подібні обмеження можуть повторюватися протягом усього літнього періоду як для промислових, так і для побутових споживачів.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, гендиректор YASNO Сергій Коваленко Сергій Коваленко попередив про різке зростання навантаження на енергосистему через аномальну спеку. За його словами кожні +3°C додають 100 МВт. Коваленко зазначив, що частина інфраструктури перебуває на ремонті і устаткування працює на межі своїх можливостей.
ДТЕК "Київські електромережі" оприлюднила попередній графік відключень для столиці. За оприлюдненим документом графік відключення 30 червня передбачає вечірні години. Згідно з документом, обмеження у Києві прогнозувалися переважно з 19:00 до 22:00.
НЕК "Укренерго" повідомило про запровадження графіків погодинних відключень по всій Україні. Тимчасові обмеження зазначались у проміжку з 17:00 до 22:00 і стосувалися побутових та промислових споживачів.
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Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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